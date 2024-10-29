В среду электричество подешевеет на 90%

В Латвии и Литве электроэнергия в среду будет стоить столько же, сколько и в Эстонии. В Финляндии она будет в несколько раз меньше и составит 1,54 евро за мегаватт-час. В системе Nord Pool самой высокой стоимость электричества будет в Австрии, в среднем 125,50 евро за мегаватт-час.

Самой высокой - 79,94 евро за мегаватт-час - биржевая цена на электроэнергию будет в среду утром, с 9 до 10 часов, а самой низкой - рано утром, с 3 до 7 часов, когда она упадет до -0,01 евро.

В сентябре этого года средняя цена в эстонской ценовой зоне Nord Pool составила 84,15 евро за мегаватт-час, что на 25,8% меньше, чем в сентябре 2023 года, когда средняя месячная цена составила 113,46 евро за мегаватт-час. По сравнению с августом средняя биржевая цена снизилась на 21,3%.

5 января в Эстонии была зафиксирована рекордно высокая стоимость электроэнергии — в этот день она составила в среднем 890,54 евро за мегаватт-час. Предыдущий дневной ценовой рекорд относится к 17 августа 2022 года, когда средняя цена достигла в Эстонии 682,05 евро, а в течение одного часа достигала 4000 евро за мегаватт-час.