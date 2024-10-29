В центре Осло трамвай сошел с рельсов и врезался в магазин, пострадали по меньшей мере четыре человека.
Хаос в центре Осло: трамвай, сошедший с рельсов, врезался в магазин
По сообщению норвежской полиции, помимо водителя трамвая пострадали как минимум три человека. На момент аварии в трамвае находилось около 20 пассажиров, передает Reuters.
На фотографиях видно, что синий трамвай въехал в компьютерный магазин на первом этаже четырехэтажного офисного здания на улице Сторгата.
«Мы оцениваем масштабы аварии, однако магазин получил значительные повреждения», - сообщили в полиции. На место происшествия прибыло множество спасателей.
Людей эвакуировали из здания, чтобы проверить, не нанесен ли более серьезный ущерб, добавили в полиции.
«Люди в растерянности, многие плачут. Это страшно, - рассказал Норвежскому радио и телевидению NRK очевидец Кристоффер Сольбаккен, находившийся на месте происшествия. - Здесь полный хаос. Много полицейских машин, машин скорой помощи, и много людей, которые не понимают, как теперь перейти этот перекресток».