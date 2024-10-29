В Финляндии снизилась доля русскоязычных жителей, считающих оправданным нападение РФ на Украину

Мнения представителей данной языковой группы в среднем сильно отличаются от взглядов всего населения страны. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Русскоязычные в Финляндии 2024», которое провел фонд Cultura.

Исследование показало, что доверие к финским СМИ и инстанциям снизилось по сравнению с предыдущим опросом 2022 года. Особенно низок уровень доверия среди тех, кто давно проживает в Финляндии.

Тем не менее большинство русскоязычных хотят жить в Финляндии и в будущем, а также с большим доверием относятся к указаниям властей в чрезвычайных ситуациях. Желание переехать в Россию выразили пять процентов респондентов.

Количество отказов от участия в опросе увеличилось почти в два раза с 23 процентов в 2022 году до 41 процента в 2024. Большинство отказавшихся не указали причину.

В отличие от общенационального восприятия, русскоязычные относятся скептически к безопасности, которую обеспечивает членство Финляндии в Североатлантическом альянсе. Только 21 процент участников исследования заявляет, что НАТО повышает чувство безопасности, в то время как 37 процентов считают, что НАТО его снижает. Остальные не видят никакого влияния.

Согласно же общенациональному опросу «Гражданский пульс», членство в НАТО повышает чувство безопасности у 76 процентов жителей страны.

Оборонительные силы и НАТО сейчас фактически являются частью одной организации. Однако для русскоязычных респондентов эти две институции отчетливо различаются: доверие к финской армии высоко, в то время как военному альянсу доверяет четверть опрошенных.