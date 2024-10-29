Русскоговорящие жители Финляндии чувствуют себя частью общества, но ощущение ими справедливости и равенства ухудшилось за последние два года, сообщает Yle.
В Финляндии снизилась доля русскоязычных жителей, считающих оправданным нападение РФ на Украину
Мнения представителей данной языковой группы в среднем сильно отличаются от взглядов всего населения страны. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Русскоязычные в Финляндии 2024», которое провел фонд Cultura.
Исследование показало, что доверие к финским СМИ и инстанциям снизилось по сравнению с предыдущим опросом 2022 года. Особенно низок уровень доверия среди тех, кто давно проживает в Финляндии.
Тем не менее большинство русскоязычных хотят жить в Финляндии и в будущем, а также с большим доверием относятся к указаниям властей в чрезвычайных ситуациях. Желание переехать в Россию выразили пять процентов респондентов.
Количество отказов от участия в опросе увеличилось почти в два раза с 23 процентов в 2022 году до 41 процента в 2024. Большинство отказавшихся не указали причину.
В отличие от общенационального восприятия, русскоязычные относятся скептически к безопасности, которую обеспечивает членство Финляндии в Североатлантическом альянсе. Только 21 процент участников исследования заявляет, что НАТО повышает чувство безопасности, в то время как 37 процентов считают, что НАТО его снижает. Остальные не видят никакого влияния.
Согласно же общенациональному опросу «Гражданский пульс», членство в НАТО повышает чувство безопасности у 76 процентов жителей страны.
Оборонительные силы и НАТО сейчас фактически являются частью одной организации. Однако для русскоязычных респондентов эти две институции отчетливо различаются: доверие к финской армии высоко, в то время как военному альянсу доверяет четверть опрошенных.
Как и в 2022 году, около трети опрошенных считают, что на их мнение пытаются намеренно повлиять с целью дезориентирования.
Чаще всего в этот раз упоминаются НАТО, Россия, Финляндия и Украина, тогда как два года назад указывали в основном на Россию. В открытых ответах анкеты этого года неоднократно подчеркивается, что “все лгут” и “у каждого своя правда”.
Даже среди тех респондентов, которые переехали в Финляндию в последние годы, вероятно, во многом из-за войны в Украине, распространено мнение о том, что НАТО пытается ввести их в заблуждение.
Согласно исследованию фонда Cultura, русскоязычные по-прежнему придерживаются самых разных взглядов на нападение России на Украину.
Две трети опрошенных не поддерживают военные действия России в Украине, но количество тех, кто затрудняется с ответом, увеличилось с лета 2022 года. Многие из этой группы назвали ситуацию «неоднозначной» или ответили, что вообще не следят за новостями о войне.
Опасения по поводу расширения войны возросли по сравнению с 2022 годом. При этом действия России против Финляндии не воспринимаются столь угрожающе, как среди коренного населения.
Порядка 60 процентов респондентов не верят, что меры финского правительства на восточной границе повышают безопасность. Среди финского населения эта цифра равняется 10 процентам.
Русскоязычные также стали чаще испытывать дискриминацию из-за войны: два года назад о дискриминации сообщили 17 процентов, а в этом – 26 процентов опрошенных. Однако те, кто столкнулись с предвзятым отношением, меньше доверяют омбудсмену по вопросам равенства.