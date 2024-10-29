Президент Карис на встрече с мэром Таллинна: как и решения государства, решения города должны быть понятными

«Таллинн собрал в себе треть населения Эстонии, что не является упреком нашей столице, но ставит перед ней сложную задачу: чтобы никто здесь не заблудился и не остался в стороне, чтобы в городе было комфортно и безопасно, чего мы ожидаем даже и от самого маленького муниципалитета, а фактически - и от всей страны», - сказал президент Алар Карис, который сегодня утром встретился с мэром Таллинна Евгением Осиновским.

Президент Карис и мэр Осиновский говорили о доступности здравоохранения и возможном объединении таллиннских больниц под единым управлением, переходе на эстоноязычное образование и строительстве новых школ, предпринимательстве и сотрудничестве с соседними самоуправлениями в организации общественного транспорта, новых трамвайных и троллейбусных линиях и будущем мэрии.

«Решения города так же, как и решения государства, должны быть понятными, вне зависимости от того, передвигается ли человек пешком, или с посторонней помощью, едет ли он на общественном транспорте или на машине, или, допустим, на грузовом велосипеде», - сказал президент Карис.

Глава государства и мэр признали, что в интересах каждого города или волости, а также всей Эстонии, чтобы отношения между государством и местным самоуправлением характеризовались сотрудничеством, а не конфронтацией или пренебрежением, и об этом следует помнить и в широком масштабе, и в конкретных случаях, как, например, при рассмотрении вопроса о пристройке к театру «Эстония», когда Рийгикогу принял решение без переговоров с властями Таллинна.

Сегодня в Таллинне президент Карис посетил один из крупнейших центров профессионального образования в Эстонии - Таллиннский центр промышленного образования, а также ознакомился с Tech Group - компанией с международным охватом, занимающейся проектированием оборудования для автоматизации производства и производственных линий. Вместе с Сирье Карис глава государства сегодня посетит Таллиннский детский дом и Музей Каламая, где встретится с городским архитектором Андро Мяндом.