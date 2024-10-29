В марте 2025 года расположенная в Таллинне Русская гимназия Хааберсти сменит свое название. Согласно предложению, которая сама школа направила столичным властям, она будет называться Таллиннская гимназия Хааберсти, пишет rus.err.
Русская гимназия Хааберсти сменит свое название
«В соответствии со статьей 62 Закона об основных школах и гимназиях, которая гласит: "Название школы должно быть четко отличимо от названий других образовательных учреждений, внесенных в информационную систему образования, и не должно вводить в заблуждение относительно уровня образования, которое можно получить в данной школе", мы хотим изменить название нашей школы», - говорится в ходатайстве, с которым школа обратилась к Департаменту образования 7 октября.
В обращении также отмечается, что в нынешнем названии гимназии присутствует слово «Русская». «Мы бы хотели бы исключить его из нового названия, чтобы привести название в соответствие с современным содержанием и лучше передать нынешние ценности школы и ее видение будущего», - отмечается в заявлении.
Во вторник, 29 октября, новое название школы планирует одобрить городская управа, а окончательное решение должно будет принять Таллиннское городское собрание.