Русская гимназия Хааберсти сменит свое название

«В соответствии со статьей 62 Закона об основных школах и гимназиях, которая гласит: "Название школы должно быть четко отличимо от названий других образовательных учреждений, внесенных в информационную систему образования, и не должно вводить в заблуждение относительно уровня образования, которое можно получить в данной школе", мы хотим изменить название нашей школы», - говорится в ходатайстве, с которым школа обратилась к Департаменту образования 7 октября.

В обращении также отмечается, что в нынешнем названии гимназии присутствует слово «Русская». «Мы бы хотели бы исключить его из нового названия, чтобы привести название в соответствие с современным содержанием и лучше передать нынешние ценности школы и ее видение будущего», - отмечается в заявлении.

Во вторник, 29 октября, новое название школы планирует одобрить городская управа, а окончательное решение должно будет принять Таллиннское городское собрание.