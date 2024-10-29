От Washington Post отписываются сотни тысяч читателей из-за отказа газеты поддержать Камалу Харрис. Владелец издания Джефф Безос уверен, что борется с предвзятостью

Это, по мнению Безоса, делает читателей крайне уязвимыми для дезинформации.

«Большинство людей считают, что СМИ предвзяты. Тот, кто этого не видит, мало внимания уделяет реальности, а те, кто борется с реальностью, проигрывают», - написал Безос, один из самых богатых людей в мире.

Борьбу за Белый дом между Камалой Харрис и Дональдом Трампом многие в США называют стресс-тестом для американской демократии.

Однако Безос убежден, что никакая позиция СМИ не может повлиять на исход выборов.

«Ни один из неопределившихся избирателей в Пенсильвании не скажет: «Я поддерживаю мнение такой-то газеты». Ни один. На самом деле поддержка кандидатов в СМИ создает ощущение предвзятости и отсутствия независимости. Покончить с этим - наше принципиальное решение, и оно правильное», - написал владелец WP в своей колонке.

Между тем 20 колумнистов издания выпустили совместное заявление, в котором назвали решение руководства газеты отказом от многолетних фундаментальных принципов.

Дэвид Хоффман, недавний лауреат Пулитцеровской премии за серию статей в Washington Post о том, как авторитарные режимы используют новые технологии для подавления инакомыслия, написал открытое письмо, в котором заявил, что США столкнулись в реальной угрозой автократии в лице Трампа.

«Я считаю неоправданным и бессовестным, что мы потеряли голос в этот опасный момент», - написал Хоффман и сообщил, что выходит из состава редколлегии издания.