Под руководством Союза отелей и ресторанов Эстонии (EHRL) 31 октября в знак протеста против налоговой политики правительства по всей стране будет приостановлена работа кафе, ресторанов и мест размещения. Какие таллиннские заведения планируют участвовать в забастовке и какие у них требования?
Средний счет уменьшился в несколько раз, люди отказываются от мяса в пользу более дешевых блюд: таллиннские рестораны готовы бастовать
Как сообщает EHRL, 31 октября с 12:30 до 12:40 работа кафе, ресторанов и мест размещения по всей Эстонии в знак протеста будет приостановлена. В качестве лозунга сектор гостеприимства, сильно пострадавший от кризиса, использует выражение Jätku leiba! («приятного аппетита» или дословно - «вдоволь хлеба»), чтобы подчеркнуть важность благосостояния людей и привлечь внимание к чрезмерно жесткой налоговой политике правительства.
«Мы не можем молча мириться с тем, что житель Эстонии платит больше налогов, чем другие жители Европы, и что отдых становится для большинства слишком дорогим. Мы не можем стоять в стороне и смотреть, как вместо увеличения экспорта и развития предпринимательства государство лишь повышает налоги и не способствует восстановлению экономики», - сказала глава союза Киллу Майдла.