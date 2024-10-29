Несмотря на протест подозреваемого: Эстония может выдать серийного вора Украине

Во вторник Харьюский уездный суд признал, что юридически допустима экстрадиция в Украину человека, которого подозревают в совершенных там кражах, после того как он отбудет тюремное заключение за кражи в Эстонии.
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Судья Мари Хейнсалу объяснила гражданину Украины Тимуру Баратову, что Харьюский уездный суд решил, что его экстрадиция в Украину юридически допустима только потому, что в Украине в отношении него возбуждено уголовное дело и суд Днепра выдал ордер на его арест.
«Сегодняшнее постановление суда еще не является решением об экстрадиции, это решение может принять министр юстиции», - сказала судья.