Международная федерация легкой атлетики официально утвердила мировой рекорд, установленный легкоатлеткой Ярославой Магучих в июле 2024 года.
Мировой рекорд знаменитой спортсменки утвержден официально
Федерация сообщила, что проверила рекорд на полное соответствие, включая допинг-контроль и документацию. Нарушений зафиксировано не было и украинская прыгунья в высоту, преодолевшая с первого раза на этапе Бриллиантовой лиги в Париже высоту 2.10 м официально стала обладательницей мирового рекорда.
На Олимпийских играх-2024, которые в этом году прошли в Париже, Магучих стала олимпийской чемпионкой.