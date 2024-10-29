Мировой рекорд знаменитой спортсменки утвержден официально

Федерация сообщила, что проверила рекорд на полное соответствие, включая допинг-контроль и документацию. Нарушений зафиксировано не было и украинская прыгунья в высоту, преодолевшая с первого раза на этапе Бриллиантовой лиги в Париже высоту 2.10 м официально стала обладательницей мирового рекорда.