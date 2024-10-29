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Мировой рекорд знаменитой спортсменки утвержден официально

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Ярослава Магучих.
Ярослава Магучих. Фото: TOM GOYVAERTS

Международная федерация легкой атлетики официально утвердила мировой рекорд, установленный легкоатлеткой Ярославой Магучих в июле 2024 года.

Федерация сообщила, что проверила рекорд на полное соответствие, включая допинг-контроль и документацию. Нарушений зафиксировано не было и украинская прыгунья в высоту, преодолевшая с первого раза на этапе Бриллиантовой лиги в Париже высоту 2.10 м официально стала обладательницей мирового рекорда.

На Олимпийских играх-2024, которые в этом году прошли в Париже, Магучих стала олимпийской чемпионкой.

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