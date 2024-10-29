Во вторник Таллиннский окружной суд отклонил апелляцию родителей учеников начальной школы в Метскюла и согласился с предыдущим решением Таллиннского административного суда о том, что управа волости Ляэнеранна в Ляэнемаа имеет право закрыть школу.
Окружной суд подтвердил законность решения о закрытии школы в Метскюла
Окружной суд согласился с мнением административного суда о том, что решение волостной управы о закрытии начальной школы в Метскюла не нарушает права подателей жалобы, поскольку детям истцов по-прежнему гарантируется право получать образование в муниципальной школе по месту их проживания.
Суд установил, что волостная управа приняла решение, надлежащим образом воспользовавшись своим правом действовать по усмотрению и не нарушив процессуальные нормы.
Окружной суд отметил, что решение волостной управы более эффективно направить бюджетные ресурсы самоуправления на образование путем закрытия начальной школы в Метскюла и предложения более качественного образования в других школах непрерывного образования понятно и оправдано, но при этом суд добавил, что в то же время оценка целесообразности такого решения не входит в компетенцию суда.
Окружной суд также отметил, что, хотя начальная школа в Метскюла предлагала высококачественное образование и из-за небольшого количества учеников к ним был возможен индивидуальный подход, управа все же имела право решить, что управление школой с небольшим количеством учеников было непрактичным.
Окружной суд согласился с мнением административного суда о том, что управа не обязана была оценивать личную ситуацию каждого учащегося, например, длину маршрута из дома до школы, перед закрытием школы. Истцы не имеют права по закону требовать продолжения обучения в школе в понравившемся им месте или с понравившейся образовательной организацией. Также суд не нашел оснований для иска о том, что волостная управа Ляэнеранна не в состоянии обеспечить организацию перевозки учащихся между новой школой и домом в разумные сроки.
Окружной суд также согласился с позицией административного суда о том, что обеспечение образования в соответствии с государственной учебной программой, включая необходимую поддержку или дополнительные услуги, является обязанностью местного самоуправления, и маловероятно, чтобы волостная управа Ляэнеранна не сможет справиться с этими обязанностями после закрытия начальной школы в Метскюла.
Окружной суд признал, что состояние здания школы в Лихула плохое, а решение управы оптимизировать сеть образования и направить сэкономленные средства на строительство нового школьного здания является обоснованным.
Окружной суд отметил, что управа не должна был обосновывать в своем решении неизбежность закрытия именно начальной школы в Метскюла, и достаточно того, что волость продемонстрировала рациональную аргументацию, на основе которой сокращение количества школ помогает сэкономить средства и улучшить качество образования и условия обучения в оставшихся школах.
Решение не вступило в силу, его можно оспорить в Госсуде в течение 30 дней.