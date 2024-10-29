Окружной суд подтвердил законность решения о закрытии школы в Метскюла

Окружной суд согласился с мнением административного суда о том, что решение волостной управы о закрытии начальной школы в Метскюла не нарушает права подателей жалобы, поскольку детям истцов по-прежнему гарантируется право получать образование в муниципальной школе по месту их проживания.

Суд установил, что волостная управа приняла решение, надлежащим образом воспользовавшись своим правом действовать по усмотрению и не нарушив процессуальные нормы.

Окружной суд отметил, что решение волостной управы более эффективно направить бюджетные ресурсы самоуправления на образование путем закрытия начальной школы в Метскюла и предложения более качественного образования в других школах непрерывного образования понятно и оправдано, но при этом суд добавил, что в то же время оценка целесообразности такого решения не входит в компетенцию суда.

Окружной суд также отметил, что, хотя начальная школа в Метскюла предлагала высококачественное образование и из-за небольшого количества учеников к ним был возможен индивидуальный подход, управа все же имела право решить, что управление школой с небольшим количеством учеников было непрактичным.