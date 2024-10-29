Вчера член Рийгикогу Калле Грюнталь, увлекающийся поисками с металлоискателем, обнаружил в лесу советскую ручную гранату РГД-33. Радиус разлета осколков в случае этого взрывного устройства составляет до 200 метров.
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Фото ⟩ Член Рийгикогу нашел в лесу скелет человека
Саперы изъяли гранату и отправили ее на уничтожение. Сегодня Грюнталь продолжил поиски на том же месте и наткнулся на солдатскую каску с половиной черепа внутри. Продолжая раскопки, он увидел человеческий скелет.
По словам Грюнталя, это поле боя времен Второй мировой войны в Ярвамаа, которое до сих пор хранит в себе много боеприпасов, поэтому он не хочет раскрывать точное место находки.