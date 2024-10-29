Фото Член Рийгикогу нашел в лесу скелет человека

Саперы изъяли гранату и отправили ее на уничтожение. Сегодня Грюнталь продолжил поиски на том же месте и наткнулся на солдатскую каску с половиной черепа внутри. Продолжая раскопки, он увидел человеческий скелет.

По словам Грюнталя, это поле боя времен Второй мировой войны в Ярвамаа, которое до сих пор хранит в себе много боеприпасов, поэтому он не хочет раскрывать точное место находки.