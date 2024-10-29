Боль в животе является распространенной проблемой для людей всех возрастов и может иметь множество причин. Веб-аптекарь сети BENU Трийн Хирвлаан объясняет, почему болит живот и когда следует обращаться к врачу.
Объясняет специалист: в каких случаях при боли в животе непременно нужно обратиться к врачу
Хирвлаан подтвердила, что боли в животе бывают разных типов, поэтому причин у этих ощущений бывает много. «Самая легкая из них - метеоризм, симптомами которого являются вздутие живота и газы. Метеоризм возникает при употреблении в пищу определенных продуктов, а также при заглатывании воздуха с пищей во время еды», - пояснила она.
Кроме того, боль может быть вызвана и простыми нарушениями пищеварения, или же запорами, причиной которых является слишком одностороннее питание и малое количество физических упражнений, гормональные изменения в организме или прием некоторых лекарств.
Также нередко и диарея вызывает боль. «Это может быть вызвано желудочными вирусами, то есть норо-, рота- или аденовирусами, пищевым отравлением, пищевой непереносимостью или приемом определенных лекарств. Боль в животе у женщин также часто бывает вызвана менструацией», - добавила Хирвлаан.
Причина может крыться и в рационе
Проблемы с желудком, вызванные пищевой непереносимостью, становятся все более распространенными в обществе. Также, по словам Хирвлаан, непереносимость лактозы и глютена, а, кроме того, некоторые типы аллергии могут вызывать диарею, вздутие живота и часто - боль.
Однако причиной проблем с животом также могут быть разные продукты или же недостаточное употребление определенных продуктов. «Например, чтобы поддержать пищеварение, необходимо есть продукты, богатые клетчаткой, в том числе горох, фасоль, брокколи, цельнозерновые продукты, яблоки и сухофрукты. Но употребление бобовых или капусты также может вызвать и газообразование в желудке», - заявила аптекарь.
По словам фармацевта, для уменьшения газов в кишечнике доступны как безрецептурные лекарства, так и традиционные средства. «Например, чай с тмином, перечной мятой или фенхелем может помочь от газов в желудке», - сказала она.
При метеоризме в качестве вспомогательного средства часто применяют угольные таблетки. «Кроме того, против этого могут помочь препараты, содержащие симетикон, в результате прием которых пузырьки газа начинают распадаться, после чего выделившийся газ можно выпустить обычным способом», - пояснила Хирвлаан.
Самостоятельно диагностировать причину не стоит
Хирвлаан подчеркивает, что человек не должен самостоятельно диагностировать причину болей в животе. При постоянных жалобах обязательно стоит обратиться к семейному врачу.
«Вам обязательно следует обратиться к семейному врачу, например, если боль вызывает мочеиспускание, если понос или запор не проходят в течение нескольких дней, если вы видите резкую потерю веса, если у вас проблемы с глотанием, если боль постоянная и не проходит, или же утихает, но постоянно возвращается. Также идите к врачу, если у вас возникло необъяснимое кровотечение во время посещения туалета», - перечислила причины обращаться к врачу Хирвлаан.
Если боль в животе очень сильная и становится только острее, вам следует как можно скорее обратиться в отделение неотложной помощи.