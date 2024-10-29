Объясняет специалист: в каких случаях при боли в животе непременно нужно обратиться к врачу

Хирвлаан подтвердила, что боли в животе бывают разных типов, поэтому причин у этих ощущений бывает много. «Самая легкая из них - метеоризм, симптомами которого являются вздутие живота и газы. Метеоризм возникает при употреблении в пищу определенных продуктов, а также при заглатывании воздуха с пищей во время еды», - пояснила она.

Кроме того, боль может быть вызвана и простыми нарушениями пищеварения, или же запорами, причиной которых является слишком одностороннее питание и малое количество физических упражнений, гормональные изменения в организме или прием некоторых лекарств.

Также нередко и диарея вызывает боль. «Это может быть вызвано желудочными вирусами, то есть норо-, рота- или аденовирусами, пищевым отравлением, пищевой непереносимостью или приемом определенных лекарств. Боль в животе у женщин также часто бывает вызвана менструацией», - добавила Хирвлаан.

Причина может крыться и в рационе

Проблемы с желудком, вызванные пищевой непереносимостью, становятся все более распространенными в обществе. Также, по словам Хирвлаан, непереносимость лактозы и глютена, а, кроме того, некоторые типы аллергии могут вызывать диарею, вздутие живота и часто - боль.