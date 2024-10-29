Полиция просит помощи в установлении местонахождения пропавшей в Таллинне 33-летней Этель-Хелеэн.
Поехала к родственникам и исчезла: полиция ищет пропавшую в Таллинне 33-летнюю женщину
Сегодня в полицию поступило сообщение, что близкие разыскивают Этель-Хелеэн, которую в последний раз видели в Таллинне 19 октября, а в соцсетях с ней удалось в связаться 22 октября. Известно, что пропавшая планировала поехать к родственникам в волость Куусалу, в деревню Каберла, но до сих пор она так там и не появилась.
Ее рост около 165 см, у нее худощавое телосложение и вьющиеся волосы.
Полицейские беседовали с близкими и знакомыми пропавшей и проверили возможные места ее пребывания, но, к сожалению, найти ее пока не удалось. Поиски продолжаются.
Полиция просит всех, кто знает, где находится пропавшая, сообщить об этом по телефону 112.