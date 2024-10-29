Тело пропавшей в Таллинне 33-летней женщины найдено в озере

Во вторник, 29 октября, в полицию поступило сообщение, что близкие разыскивают Этель-Хелеэн, которую в последний раз видели в Таллинне 19 октября, а в соцсетях с ней удалось в связаться 22 октября. Было известно, что пропавшая планировала поехать к родственникам в волость Куусалу, в деревню Каберла, но там она так и не появилась.