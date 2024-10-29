Полиция просила помощи в установлении местонахождения пропавшей в Таллинне 33-летней Этель-Хелеэн.
Тело пропавшей в Таллинне 33-летней женщины найдено в озере
Во вторник, 29 октября, в полицию поступило сообщение, что близкие разыскивают Этель-Хелеэн, которую в последний раз видели в Таллинне 19 октября, а в соцсетях с ней удалось в связаться 22 октября. Было известно, что пропавшая планировала поехать к родственникам в волость Куусалу, в деревню Каберла, но там она так и не появилась.
Полицейские беседовали с близкими и знакомыми пропавшей и проверили возможные места ее пребывания, но, к сожалению, найти ее не удалось.
Сегодня, 1 ноября, пресс-служба полиции сообщила, что, к сожалению, вчера в озере Харку водолазы нашли тело Этель-Хелеэн.