Государство продает изъятые у преступников луковицы тюльпанов за сотни тысяч евро

В Латвии Государственное агентство обеспечения (NVA) объявило о реализации вещественных доказательств, изъятых по уголовным делам, предложив купить на аукционе три вида луковиц цветов по меньшей мере за 230 тысяч евро, передает RUS.TVNET со ссылкой на сообщение агентства.