Во вторник Таллиннский административный суд отклонил ходатайство мужчины, отбывшего тюремное заключение за изнасилование, об изменении имени, установив, что общественный интерес перевешивает интересы истца.
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Суд отказал насильнику в праве сменить имя (1)
21 мая этого года 30-летний Карл Кабанен подал в Тартускую городскую управу ходатайство о смене имени и фамилии. Он указал, что хочет сменить имя, поскольку отсидел в тюрьме и намеревается изменить свою жизнь и начать ее новую главу.
Тартуская городская управа направила заявление на рассмотрение в Министерство внутренних дел, которое отклонило ходатайство, поскольку оно было недостаточно обосновано с точки зрения Закона об именах.