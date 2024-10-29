21 мая этого года 30-летний Карл Кабанен подал в Тартускую городскую управу ходатайство о смене имени и фамилии. Он указал, что хочет сменить имя, поскольку отсидел в тюрьме и намеревается изменить свою жизнь и начать ее новую главу.