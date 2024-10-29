Департамент защиты прав потребителей закрыл интернет-магазин фирмы, не выполнявшей заказы

Всего с сентября было подано 14 заявлений по поводу деятельности данного торговца, общая сумма претензий составила 8322 евро. Торговец не ответил на обращения потребителей и не дал департаменту объяснений в ходе разбирательства, поэтому TTJA принял решение закрыть интернет-магазин торговца на сайте parts-expert.ee.

Судя по содержанию жалоб, потребители не получили товары, заказанные на сайте торговца или в социальных сетях. Продавцом товара является Cornoba OÜ, и хотя покупателям изначально обещают доставить товар или вернуть деньги, в дальнейшем на обращения потребителей не отвечают, или же приходят пустые автоматические ответы.

Даже в ходе рассмотрения потребительского спора торговец не предоставил комиссии объяснений и не удовлетворил в добровольном порядке предъявленные к нему претензии. На сегодняшний день Комиссия по потребительским спорам приняла первые решения в пользу потребителей и обязала торговца вернуть деньги потребителям.

Если торговец не выполнил заказ в отведенное время, потребитель может отказаться от договора. Отказ можно отправить, например, по электронной почте. Поскольку торговец может выполнить обязательство банковским переводом, который занимает очень мало времени, задержка погашения более чем на несколько дней не оправдана. Невыполнение торговцем заключенных договоров и не поставка заказанного товара, не реагирование на претензии потребителя или не возврат внесенного ему при отказе от договора аванса является существенным нарушением прав потребителя и потребительского договора.

Департамент рекомендует потребителям осознавать проблемы, с которыми можно столкнуться с этим торговцем, и всемерно учитывать риски, прежде чем заказывать товары через другие каналы Cornoba OÜ. Потребители, имеющие претензии к торговцу, имеют право обратиться со своим иском в суд. Решения подлежат исполнению, если у торговца есть активы. До обращения в суд претензия должна быть направлена торговцу в письменной форме.