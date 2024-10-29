Жительницу Эстонии обвиняют в убийстве своего ребенка: мать прослезилась в суде, когда увидела фотографии тела

Сегодняшнее заседание Пярнуского уездного суда по делу Кайри Кууземаа началось с некоторой задержкой. Помимо журналистов пришли несколько человек из Хаапсалуского отделения полиции, и хотя среди других был замечен и брат обвиняемой, в зал он не пошел, поскольку вскоре сам будет выступать в суде в роли свидетеля.

В начале заседания с Кууземаа с разрешения полиции сняли наручники, и хотя после этого она на миг даже улыбнулась, в течение следующих пяти часов она большую часть времени сидела, казалось бы, в совершенно бесчувственном состоянии. Лишь несколько раз ее эмоции переходили из одной крайности в другую, когда она ухмылялась, удивлялась или плакала.