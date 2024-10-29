Суд не удовлетворил требование родителя о предоставлении его ребенку места в Таллиннской 21-ой школе

Таллиннский административный суд во вторник отклонил иск родителя, проживающего рядом с Таллиннской 21-ой школой, который требовал место для своего ребенка именно в этой школе. Суд посчитал, что Таллиннский департамент образования действовал правомерно, назначив ребенку другое учебное заведение, так как проживание поблизости не дает автоматического права на место в школе.