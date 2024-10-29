Таллиннский административный суд во вторник отклонил иск родителя, проживающего рядом с Таллиннской 21-ой школой, который требовал место для своего ребенка именно в этой школе. Суд посчитал, что Таллиннский департамент образования действовал правомерно, назначив ребенку другое учебное заведение, так как проживание поблизости не дает автоматического права на место в школе.
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Суд не удовлетворил требование родителя о предоставлении его ребенку места в Таллиннской 21-ой школе
Родитель добивался отмены решения Таллиннского департамента образования о предоставлении его ребенку места в другой школе и настаивал на зачислении в Таллиннскую 21-ю школу.
Он заявлял, что решение было ошибочным, не имело должного обоснования и нарушало принципы равного обращения.