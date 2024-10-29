Ученые дают совет: какие занятия могут помочь в предотвращении деменции

Ежедневные физические упражнения, работа по дому и частые встречи с друзьями и семьей могут снизить риск развития деменции.

Исследование было основано на данных 501 376 пациентов, содержащихся в Британском биобанке. В группу участников исследования вошли люди в возрасте от 40 до 69 лет. Исследователи наблюдали за участниками чуть более десяти лет, за это время у 5185 участников развилась деменция.

Частая физическая активность была связана со снижением риска развития деменции на 35 процентов.

Занятия, связанные с работой по дому, снизили риск развития деменции на 21 процент.

Визиты и другие общественные мероприятия с друзьями и семьей были связаны со снижением риска развития деменции на 15 процентов.

Необходимы дополнительные исследования, чтобы подтвердить последние данные о роли этих факторов в снижении риска деменции.

Корреляция не обязательно означает прямую причинно-следственную связь, к результату могут привести определенные взаимосвязанные факторы.

Тем не менее, результаты исследования обнадеживают и предполагают, что корректировка образа жизни, включающая такие меры, как регулярные физические упражнения, выполнение работы по дому и активная общественная жизнь, может помочь снизить усиливающийся с возрастом риск развития деменции.