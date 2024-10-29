На аукцион со стартовой ценой в три миллиона евро выставлена бывшая поликлиника

По сообщению Тартуской городской управы, после переезда поликлиники из здания на улице Гильди это строение больше не нужно городу. Здание также сильно потеряло в цене и потребует крупных инвестиций. На основании этого было принято решение продать здание в самом центре города и тем самым поддержать развитие района вдоль улицы Рюйтли.

Кроме того, город хочет продать недвижимость по адресу Александри, 41/43 со всеми зданиями. Площадь объекта составляет 1721 квадратный метр, там имеется одно сильно амортизированное здание и одно вспомогательное здание, на снос которого уже дано разрешение. Помещения временно использовались общественной организацией Karlova Selts, а во дворе располагался открытый сад Aleksandri. На сегодняшний день договор пользования городским садом уже расторгнут.

Управа должна принять решение и о выставлении этого объекта на аукцион.