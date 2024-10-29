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На аукцион со стартовой ценой в три миллиона евро выставлена бывшая поликлиника

Перевод: Павел Соболев
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Бывшее здание поликлиники на Гильди, 8 в Тарту.
Бывшее здание поликлиники на Гильди, 8 в Тарту. Фото: Postimees / SILLE ANNUK

На заседании во вторник Тартуская городская управа решила выставить на аукцион бывшее здание Тартуской городской поликлиники по адресу Гильди, 8. Здание выставлено на торги в среде Osta.ee. Стартовая цена установлена ​​в размере 3 045 000 евро, сумма залога составила 15 000 евро.

По сообщению Тартуской городской управы, после переезда поликлиники из здания на улице Гильди это строение больше не нужно городу. Здание также сильно потеряло в цене и потребует крупных инвестиций. На основании этого было принято решение продать здание в самом центре города и тем самым поддержать развитие района вдоль улицы Рюйтли.

Кроме того, город хочет продать недвижимость по адресу Александри, 41/43 со всеми зданиями. Площадь объекта составляет 1721 квадратный метр, там имеется одно сильно амортизированное здание и одно вспомогательное здание, на снос которого уже дано разрешение. Помещения временно использовались общественной организацией Karlova Selts, а во дворе располагался открытый сад Aleksandri. На сегодняшний день договор пользования городским садом уже расторгнут.

Управа должна принять решение и о выставлении этого объекта на аукцион.

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