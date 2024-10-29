ФОТО Производитель профессионального клинингового оборудования Kärcher открывает новое представительство недалеко от Таллинна

«В связи с увеличением объемов работ возникла потребность в более просторных помещениях. Новый сервисный центр в Tänassilma предоставляет возможность обслуживать и ремонтировать, например, более крупные машины для уборки улиц, поскольку помимо более просторного помещения здесь еcть еще и очень хороший доступ. При этом в новом сервисном центре мы можем предложить полную услугу по аренде профессиональных уборочных машин, а в открывшемся магазине вы сможете найти все самые распространенные устройства для уборочных машин Kärcher», - рассказал Маргус Леок, исполнительный директор Kärcher.

Для предпринимателей важна близость к транспортным развязкам. «Мы выбрали Tänassilma Äripark в качестве нашего нового места именно из-за его хорошего логистического местоположения. Сегодня это быстро развивающийся район рядом с Таллинном, куда переезжает все больше крупных компаний. Fazer, Rimi Logistikakeskus, DSV, City Motors, Škoda Laagri, Itella, Bauhof и многие другие уже нашли свое место в этом районе. Мы верим, что новые помещения дадут возможность еще лучше обслуживать наших нынешних и будущих клиентов», - сказал Леок.

Tänassilma Äripark находится под управлением девелопера Restate, представитель которого говорит, что они проявляют гибкость в отношении арендаторов. «В строящемся доме будущие арендаторы могли менять планировку и размер помещения, и этой возможностью воспользовалась четверть нынешних арендаторов. Поэтому фактическое количество площадей в здании оказалось численно меньше, чем планировалось изначально», - рассказал Алексей Явнашян, руководитель девелоперских проектов Restate.