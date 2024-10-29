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«Я должен полететь в Эстонию!»: в США человек напал на экипаж самолета и пытался попасть в кабину пилотов

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Самолет. Фото иллюстративное.
Самолет. Фото иллюстративное. Фото: Pixabay

На прошлой неделе в штате Монтана в США мужчина напал на членов экипажа стоявшего в аэропорту самолета и попытался проникнуть в кабину. Он объяснил свои действия необходимостью попасть в Эстонию.

Инцидент произошел на прошлой неделе, во вторник, 22 октября, в аэропорту Миссула, где только приземлился самолет Alaska Airlines и пассажиры стали выходить.

В это время 34-летний Джастин Рид Сеймур внезапно проскочил через зону досмотра и побежал к самолету. Полицейский аэропорта и охранники преследовали человека, который бежал к выходам на посадку, сообщила местная радиостанция KGVO.

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