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В результате несчастного случая на производстве погибла женщина

Перевод: Павел Соболев
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Поминальные свечи. Иллюстративное фото.
Поминальные свечи. Иллюстративное фото. Фото: Madis Veltman

Трагический несчастный случай на производстве произошел в понедельник днем на предприятии в Силламяэ, где погрузчик сбил женщину.

Прокурор Вируской окружной прокуратуры Кальмер Каськ сообщил, что, по предварительным данным, 52-летнюю женщину, работавшую на промышленном предприятии, сбил погрузчик. К сожалению, медикам не удалось спасти жизнь женщины.

Для расследования инцидента Идаская префектура возбудила уголовное дело на основании статьи, касающейся несоблюдения требований охраны труда и техники безопасности, приведшего к смерти человека по неосторожности.

«Это предварительная оценка, сбор доказательств еще продолжается, поэтому юридическая оценка может измениться в ходе расследования. Выражаю соболезнование родственникам погибшей», - сказал Каськ.

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