В результате несчастного случая на производстве погибла женщина

Прокурор Вируской окружной прокуратуры Кальмер Каськ сообщил, что, по предварительным данным, 52-летнюю женщину, работавшую на промышленном предприятии, сбил погрузчик. К сожалению, медикам не удалось спасти жизнь женщины.

Для расследования инцидента Идаская префектура возбудила уголовное дело на основании статьи, касающейся несоблюдения требований охраны труда и техники безопасности, приведшего к смерти человека по неосторожности.

«Это предварительная оценка, сбор доказательств еще продолжается, поэтому юридическая оценка может измениться в ходе расследования. Выражаю соболезнование родственникам погибшей», - сказал Каськ.