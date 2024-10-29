Вышла из дома и не вернулась: полиция ищет пропавшую 60-летнюю женщину

Сегодня утром в полицию поступило сообщение, что Кай ушла из дома в воскресенье утром и до сих пор не вернулась. В последний раз ее видели утром 27 октября - она шла пешком в сторону Таллинна. По состоянию здоровья Кай могла прийти в замешательство и может неверно воспринимать окружающий ее мир. У нее нет с собой телефона.