Полиция просит помощи в установлении местонахождения пропавшей в волости Куусалу в поселке Кийу 60-летней Кай.
Вышла из дома и не вернулась: полиция ищет пропавшую 60-летнюю женщину
Сегодня утром в полицию поступило сообщение, что Кай ушла из дома в воскресенье утром и до сих пор не вернулась. В последний раз ее видели утром 27 октября - она шла пешком в сторону Таллинна. По состоянию здоровья Кай могла прийти в замешательство и может неверно воспринимать окружающий ее мир. У нее нет с собой телефона.
Полицейские побеседовали с близкими пропавшей и проверили места, где она могла находиться, но до сих пор ее найти не удалось.
Рост Кай 171 см, у нее полное телосложение. На ней розовая шапка, черная ветровка и черные спортивные брюки.
Полиция просит всех, кто видел Кай или у кого есть информация о ее возможном местонахождении, позвонить по номеру 112.