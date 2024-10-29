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Вышла из дома и не вернулась: полиция ищет пропавшую 60-летнюю женщину

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Фото: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция просит помощи в установлении местонахождения пропавшей в волости Куусалу в поселке Кийу 60-летней Кай.

Сегодня утром в полицию поступило сообщение, что Кай ушла из дома в воскресенье утром и до сих пор не вернулась. В последний раз ее видели утром 27 октября - она шла пешком в сторону Таллинна. По состоянию здоровья Кай могла прийти в замешательство и может неверно воспринимать окружающий ее мир. У нее нет с собой телефона.

Полицейские побеседовали с близкими пропавшей и проверили места, где она могла находиться, но до сих пор ее найти не удалось.

Рост Кай 171 см, у нее полное телосложение. На ней розовая шапка, черная ветровка и черные спортивные брюки.

Полиция просит всех, кто видел Кай или у кого есть информация о ее возможном местонахождении, позвонить по номеру 112. 

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