Фото Тяжелое ДТП: грузовик столкнулся с легковушкой

В 9:56 в полицию поступило сообщение, что на перекрестке улиц Харку-теэ и Тамми-теэ столкнулись грузовик «КамАЗ» и автомобиль BMW.

По предварительным данным, «КамАЗ», которым управлял 54-летний мужчина, двигался по Харку-теэ и начал поворачивать направо на Тамми-теэ, когда двигавшийся в том же направлении автомобиль BMW врезался в грузовик и перевернулся на крышу.