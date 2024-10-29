Во вторник, 29 октября, утром в результате ДТП в волости Харку в Харьюмаа пострадал 34-летний мужчина, автомобиль которого в результате столкновения перевернулся.
Фото ⟩ Тяжелое ДТП: грузовик столкнулся с легковушкой
В 9:56 в полицию поступило сообщение, что на перекрестке улиц Харку-теэ и Тамми-теэ столкнулись грузовик «КамАЗ» и автомобиль BMW.
По предварительным данным, «КамАЗ», которым управлял 54-летний мужчина, двигался по Харку-теэ и начал поворачивать направо на Тамми-теэ, когда двигавшийся в том же направлении автомобиль BMW врезался в грузовик и перевернулся на крышу.
34-летнего водителя BMW на машине скорой помощи доставили в больницу, водитель грузовика в ДТП не пострадал.
Точные обстоятельства ДТП устанавливаются.