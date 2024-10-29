Олег Колеватов , гражданин Эстонии, недавно воевавший в Украине против армии Российской Федерации, записал свою уникальную историю становления солдатом и, основываясь на недавнем военном опыте, дает родине несколько рекомендаций, как не допустить повторения судьбы Украины в Эстонии.

Я не хочу, чтобы моя страна Эстония когда-либо попала в ситуацию, подобную той, в которой находится сейчас Украина.

Я родился в Тарту 7 октября 1993 года, но большую часть своего детства провел в деревне Варнья на берегу Чудского озера, куда моя семья переехала вскоре после моего рождения. Жизнь в Варнья была интересной, например, я оттуда знаю отца музыканта Ярека Касара, известного под именем Chalice, я довольно много общался с братом Ярека в детстве. В последствии я довольно много слушал музыку Chalice.