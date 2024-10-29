Postimees сравнил трех основных операторов мобильной связи и посмотрел, где на данный момент предлагают самый дешевый домашний интернет. Поставщиков услуг сравнивали в двух категориях: кабельный и мобильный, то есть беспроводной, интернет.
Сравнение цен на интернет: стоимость аналогичных пакетов может различаться в два раза
Цены на проводной интернет похожи
Обычные цены на оптоволоконное соединение всех трех основных операторов мобильной связи примерно одинаковые, но потребитель должен учитывать, что, поскольку кабельный интернет быстрее и стабильнее, его цена выше по сравнению с мобильным интернетом.
Цены на пакеты кабельного подключения у всех трех поставщиков услуг зависят от скорости загрузки и выгрузки. Поскольку скорости всех пакетов немного отличаются, пакеты были разделены на пакеты с низкой, средней, высокой и супервысокой скоростью.
Сначала рассмотрим пакеты, скорость которых находится в пределах 50 Мбит/с. Это пакеты, подходящие для 1-2 обычных пользователей, которые хотят просматривать социальные сети, смотреть Netflix и читать электронную почту. На рынке представлено четыре таких пакета: Elisa предлагает два решения со скоростью 15 и 50 Мбит/с и ценой 17,99 и 21,99 евро в месяц соответственно. Telia предлагает одно решение, тоже со скоростью 20 Мбит/с, но немного дешевле – за 19 евро в месяц. В Tele2 такой же пакет со скоростью 50 Мбит/с.
Средние скорости
Средние пакеты хорошо подходят для небольших семей и удовлетворяют все ежедневные потребности в интернете: молодые люди могут играть в компьютерные игры, а родители могут работать дома. Скорость таких пакетов достигает 150 Мбит/с. Среди средних пакетов Telia есть решение со скоростью 100 Мбит/с, цена которого составляет 27,45 евро. А Elisa и Tele2 предлагают пакеты со скоростью 150 Мбит/с: первый за 27,99 евро в месяц, второй за 25 евро в месяц.
Высокие скорости
Высокоскоростные пакеты предлагают пользователю практически все, что душа пожелает. Благодаря такой домашней сети вся большая семья может спокойно смотреть видео в формате 4K, а оба родителя могут без проблем работать из дома. Сюда входят, например, пакеты скорости 500 Мбит/с от Tele2 и Elisa, а также пакет скорости 300 Мбит/с от Telia. Самый дешевый высокоскоростной пакет доступен по полной цене 30 евро от Tele2. В Elisa за ту же скорость, то есть 500 Мбит/с, нужно заплатить 34,99 евро, а в Telia пакет со скоростью 300 Мбит можно получить за 35,58 евро.
Супервысокие скорости
Кроме того, в Эстонии предлагаются также пакеты сверхбыстрого интернета. Это пакеты, предназначенные для дома, где живет более пяти человек и поклонников технологий. В случае интернет-пакета 1000 Мбит/с размеры файлов уже не имеют значения, например, с его поддержкой можно скачать двухчасовой фильм за считанные секунды.
Цены на пакеты беспроводного интернета больше различаются
Если цены на кабельное соединение относительно схожи, то явную разницу можно увидеть в уровнях цен трех операторов на мобильный интернет. Сравнение осложняется тем, что если Telia и Elisa различают пакеты по скорости, то все три пакета Tele2 имеют неограниченную скорость, но разный объем.
Подводя итог, можно сказать, что ежемесячная плата за самые доступные пакеты всех трех операторов ниже 20 евро – в Telia пакет со скоростью 20 Мбит/с стоит 19 евро, в Elisa за пакет со скоростью 15 Мбит/с придется заплатить 18,99 евро, а в Теле2 вы платите за безлимитную скорость, но пакет с объемом 20ГБ обойдется в 15 евро в месяц. (На данный момент цена со скидкой составляет до 12 евро, она действует первые шесть месяцев).
В случае средних пакетов разница в ценах уже больше. Если стоимость пакетов скорости Telia 40 и 150 Мбит/с составляет 26,43 евро и 27,45 евро соответственно, а пакеты Telia 50 и 100 Мбит/с стоят 25,99 и 30,99 евро, то средний пакет Tele2 стоит 20 евро (на данный момент первое полугодие по сниженной цене в 16 евро.) Скорость последнего снова неограниченна, но объем - 50 ГБ.
На самые мощные пакеты разница в цене уже удваивается. Скорость самого большого пакета Telia составляет 500 Мбит/с, а его цена — 42,7 евро. Самые большие пакеты Elisa и Tele2 имеют как безлимитную скорость, так и объем, но в Elisa за пакет нужно заплатить 40,99 евро, а в Tele2 обычная цена 25 (цена со скидкой 20 евро действует первые полгода).