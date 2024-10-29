Сравнение цен на интернет: стоимость аналогичных пакетов может различаться в два раза

Высокие скорости

Высокоскоростные пакеты предлагают пользователю практически все, что душа пожелает. Благодаря такой домашней сети вся большая семья может спокойно смотреть видео в формате 4K, а оба родителя могут без проблем работать из дома. Сюда входят, например, пакеты скорости 500 Мбит/с от Tele2 и Elisa, а также пакет скорости 300 Мбит/с от Telia. Самый дешевый высокоскоростной пакет доступен по полной цене 30 евро от Tele2. В Elisa за ту же скорость, то есть 500 Мбит/с, нужно заплатить 34,99 евро, а в Telia пакет со скоростью 300 Мбит можно получить за 35,58 евро.

Супервысокие скорости

Кроме того, в Эстонии предлагаются также пакеты сверхбыстрого интернета. Это пакеты, предназначенные для дома, где живет более пяти человек и поклонников технологий. В случае интернет-пакета 1000 Мбит/с размеры файлов уже не имеют значения, например, с его поддержкой можно скачать двухчасовой фильм за считанные секунды.

Цены на пакеты беспроводного интернета больше различаются

Если цены на кабельное соединение относительно схожи, то явную разницу можно увидеть в уровнях цен трех операторов на мобильный интернет. Сравнение осложняется тем, что если Telia и Elisa различают пакеты по скорости, то все три пакета Tele2 имеют неограниченную скорость, но разный объем.