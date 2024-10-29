Аспирант случайно нашел затерянный город майя в мексиканских джунглях

В действительности, объясняет он, эта часть света была родиной богатых и комплексных культур.

Мы не может точно сказать, что привело к упадку и окончательному запустению города, но археологи полагают, что важным фактором были климатические изменения.

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У Валерианы есть все «признаки столичного города», и плотность построек в ней такая, что ее превосходит только роскошный Калакмуль, расположенный примерно в 100 километрах.

Валериана «спрятана у всех на виду», говорят археологи: всего 15 минут ходьбы отделяют ее от крупной дороги рядом с городом Шпухиль, где сейчас живут в основном майя, потомки древнего народа.

Нам неизвестно об изображениях потерянного города, потому что «никто никогда там не бывал», говорят ученые. Хотя, вероятно, местные жители подозревали, что под завалами почвы находятся руины.

В городе площадью около 16,6 кв. км было два главных центра с большими зданиями на расстоянии примерно 2 км друг от друга. Их объединяли плотно стоящие дома и плотины.

В Валериане также были две площади с пирамидами, где майя, вероятно, поклонялись божествам, прятали сокровища вроде нефритовых масок и хоронили умерших. Был в городе и корт для игры с мячом.

Кроме того, в городе есть признаки наличия резервуара. Это значит, что жители использовали ландшафт для обеспечения жизнедеятельности населения.

Руины были обнаружены на востоке Мексики в штате Кампече Фото: BBC