Денег нет? Чувство уверенности потребителей в Эстонии снизилось

Оценка экономического положения государства на следующие 12 месяцев в месячном сравнении снизилась на один пункт до -53 пунктов, год назад она составляла -47 пунктов, сообщила BNS пресс-служба института.

Оценка потребителями экономического положения семьи на следующие 12 месяцев в октябре упала за месяц с -29 до -31 пункта, в октябре 2023 года она составляла -30 пунктов.

Оценка вероятности сбережений в следующие 12 месяцев в октябре за месяц упала на один пункт до отметки -17 пунктов, год назад она также составляла -17 пунктов.

Институт конъюнктуры Эстонии каждый месяц публикует данные барометра конъюнктуры, отражающие разницу в процентных показателях положительных и отрицательных ответов на опрос. Показатель чувства уверенности - это синтезный показатель барометра, используемого Европейской комиссией.

Методика подсчета чувства уверенности потребителей изменилась в мае 2022 года. Объем выборки 1000 человек, опрос проводится в форме онлайн-опроса.