В Финляндии наложен арест на около 40 объектов госсобственности России стоимостью свыше 35 миллионов евро, сообщают финские СМИ.
Создан прецедент? Финляндия арестовала российские активы на десятки миллионов евро
Одним из объектов является участок на побережье ( 17,3 га земельного участка и 3,5 га морской территории), принадлежащий Российской Федерации и расположенный в Хеггесбёле, Киркконумми, передает Yle.
Другой арестованный объект - участок, который находится в Сиунтио и занимает чуть менее восьми тысяч квадратных метров.
Арестованных объектов около сорока, и их общая стоимость превышает 35 млн евро.
Действия приставов связаны с решением международного арбитражного суда в Гааге, который еще в апреле 2023 года обязал Россию выплатить украинской энергетической компании «Нафтогаз» более пяти миллиардов евро в качестве компенсации за ущерб, причиненный аннексией Крыма.
Украинская компания добивается ареста российского имущества и в других западных странах, но, по данным Helsingin Sanomat, Финляндия, возможно, является первой страной, которая осуществила такие аресты.
Посольство России в Финляндии сообщило STT, что направило ноту Министерству иностранных дел Финляндии. В ноте выражается резкий протест против действий финских властей.
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия будет оспаривать это решение для защиты своих интересов.