Создан прецедент? Финляндия арестовала российские активы на десятки миллионов евро

Одним из объектов является участок на побережье ( 17,3 га земельного участка и 3,5 га морской территории), принадлежащий Российской Федерации и расположенный в Хеггесбёле, Киркконумми, передает Yle.

Другой арестованный объект - участок, который находится в Сиунтио и занимает чуть менее восьми тысяч квадратных метров.

Арестованных объектов около сорока, и их общая стоимость превышает 35 млн евро.

Действия приставов связаны с решением международного арбитражного суда в Гааге, который еще в апреле 2023 года обязал Россию выплатить украинской энергетической компании «Нафтогаз» более пяти миллиардов евро в качестве компенсации за ущерб, причиненный аннексией Крыма.

Украинская компания добивается ареста российского имущества и в других западных странах, но, по данным Helsingin Sanomat, Финляндия, возможно, является первой страной, которая осуществила такие аресты.

Посольство России в Финляндии сообщило STT, что направило ноту Министерству иностранных дел Финляндии. В ноте выражается резкий протест против действий финских властей.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия будет оспаривать это решение для защиты своих интересов.