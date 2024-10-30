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Эстонская лучница увеличила национальный рекорд сразу на десять очков!

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Реэна Пярнат на парижской Олимпиаде.
Реэна Пярнат на парижской Олимпиаде. Фото: Tairo Lutter

Лучница Реэна Пярнат, участвовавшая в трех Олимпиадах, мощно начала сезон соревнований в помещениях, установив в Цюрихе на дистанции 18 м рекорд Эстонии – 588 очков.

Поскольку в упражнении на 18 метров делается всего 60 выстрелов (30+30), то максимальный результат составляет 600 очков; Пярнат не хватило лишь 12. 48 ее выстрелов попали точно в цель и 12 в девятку. Предыдущий рекорд в 578 очков был установлен в 2020 году и принадлежал Лауре Нурмсалу.

Пярнат уже во второй раз за короткий промежуток времени обновила рекорд Эстонии. В сентябре она довела рекорд до 665 очков на дистанции 70 м (36+36 или 72 броска).

«Я никогда не любила сезон в закрытых помещениях, и в последние годы я мало выступала на дистанции 18 метров, потому что у меня есть возможность стрелять на 70 метров в Швейцарии круглый год. Но поскольку этим летом я добилась значительного прогресса в плане результатов, было также интересно узнать, как это может отразиться на стрельбе в закрытом помещении. Я очень довольна», - сказала Пярнат.

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