Эстонская лучница увеличила национальный рекорд сразу на десять очков!

Поскольку в упражнении на 18 метров делается всего 60 выстрелов (30+30), то максимальный результат составляет 600 очков; Пярнат не хватило лишь 12. 48 ее выстрелов попали точно в цель и 12 в девятку. Предыдущий рекорд в 578 очков был установлен в 2020 году и принадлежал Лауре Нурмсалу.

Пярнат уже во второй раз за короткий промежуток времени обновила рекорд Эстонии. В сентябре она довела рекорд до 665 очков на дистанции 70 м (36+36 или 72 броска).

«Я никогда не любила сезон в закрытых помещениях, и в последние годы я мало выступала на дистанции 18 метров, потому что у меня есть возможность стрелять на 70 метров в Швейцарии круглый год. Но поскольку этим летом я добилась значительного прогресса в плане результатов, было также интересно узнать, как это может отразиться на стрельбе в закрытом помещении. Я очень довольна», - сказала Пярнат.