Согласно данным очередного опроса, проведенного социологической службой Norstat, 29,2% граждан, имеющих право на участие в парламентских выборах, поддерживают «Отечество», 18,4% - Партию реформ и 13,9% - Социал-демократическую партию.
Рейтинги: популярность «Отечества» превысила отметку в 29%, выросла и поддержка центристов
Центристская партия, популярность которой выросла на 0,6 процентного пункта до 13,4%, поднялась на четвертую позицию в рейтинге.
Поддержка входящей в правительство «Ээсти 200» опустилась на 0,1 процентного пункта до уровня 4%, то есть ниже избирательного порога, а рейтинг внепарламентской Партии правых вырос с 4,7% до 5%.
«Эстонских националистов и консерваторов» (ERK) поддерживает 1%, «Зеленых» - 1,4% и Koos - 0,8%.
Партии правящей коалиции поддерживают 36,3% респондентов, а оппозицию - 55,1%.