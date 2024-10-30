Рейтинги: популярность «Отечества» превысила отметку в 29%, выросла и поддержка центристов

Центристская партия, популярность которой выросла на 0,6 процентного пункта до 13,4%, поднялась на четвертую позицию в рейтинге.

Поддержка входящей в правительство «Ээсти 200» опустилась на 0,1 процентного пункта до уровня 4%, то есть ниже избирательного порога, а рейтинг внепарламентской Партии правых вырос с 4,7% до 5%.