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Рейтинги: популярность «Отечества» превысила отметку в 29%, выросла и поддержка центристов

Редактор: rus.postimees.ee
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По словам Михаила Кылварта, Центристская партия под его руководством выражается открыто и ясно, не лавирует и не ведет обтекаемые речи.
По словам Михаила Кылварта, Центристская партия под его руководством выражается открыто и ясно, не лавирует и не ведет обтекаемые речи. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Согласно данным очередного опроса, проведенного социологической службой Norstat, 29,2% граждан, имеющих право на участие в парламентских выборах, поддерживают «Отечество», 18,4% - Партию реформ и 13,9% - Социал-демократическую партию.

Центристская партия, популярность которой выросла на 0,6 процентного пункта до 13,4%, поднялась на четвертую позицию в рейтинге.

Поддержка входящей в правительство «Ээсти 200» опустилась на 0,1 процентного пункта до уровня 4%, то есть ниже избирательного порога, а рейтинг внепарламентской Партии правых вырос с 4,7% до 5%.

«Эстонских националистов и консерваторов» (ERK) поддерживает 1%, «Зеленых» - 1,4% и Koos - 0,8%.

Партии правящей коалиции поддерживают 36,3% респондентов, а оппозицию - 55,1%.

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