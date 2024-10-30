В следующем году весенние каникулы будут раньше, чем в этом – с 14 по 20 апреля. Одна из причин – прежнее решение Министерства образования перенести дату окончания школьных экзаменов в основной школе, пишет Rus.ERR.
Министерство образования решило изменить расписание школьных каникул
«Поскольку изменилось время выпускных экзаменов в основной школе, то поменяется и время весенних каникул», – сообщила пресс-секретарь Министерства образования и науки Мари Аннус.
Третьи каникулы в этом учебном году будут с 24 февраля по 2 марта, а четвертые (кроме 12-х классов) – с 14 апреля по 20 апреля.
В этом учебном году на апрельские каникулы также выпадает Страстная пятница.