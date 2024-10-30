Еврокомиссия ввела пошлины на импорт электромобилей из Китая

В ходе расследования в Брюсселе выяснили, что автопроизводители в КНР получают выгоду от «несправедливого субсидирования», что создает экономическую угрозу для производителей в ЕС. Пошлины будут достигать 35,3% - в зависимости от поставщиков, сообщает DW.

Параллельно ЕС и Китай продолжают работать над поиском альтернативных, совместимых со Всемирной торговой организацией (ВТО) решений, которые были бы эффективны для устранения выявленных проблем, указали в Брюсселе. ЕК также по-прежнему открыта для переговоров с отдельными экспортерами.

Германия - против тарифов

Как напомнило агентство dpa, Германия выступала против тарифов из-за угрозы крупного торгового конфликта с Пекином и возможных ответных мер против немецких производителей.

Объединение немецкой автомобильной промышленности (VDA) подвергло резкой критике решение Брюсселя. Глава VDA Хильдегард Мюллер (Hildegard Müller) заявила, что это - «шаг назад для свободной мировой торговли и, следовательно, для процветания, сохранения рабочих мест и роста в Европе». Риск «далеко идущего торгового конфликта» теперь возрастает, полагает она.

Министр экономики Франции: ЕС принимает важнейшее решение

В свою очередь министр экономики и финансов Франции Антуан Арман высказался в поддержку данной меры. Этот шаг имеет «решающее значение» для выживания отрасли в ЕС, заявил он. «Европейский Союз принимает важнейшее решение, чтобы защитить наши торговые интересы, в то время, когда наша автомобильная промышленность нуждается в нашей поддержке как никогда», - подчеркнул министр.

Решение вступит в силу на следующий день после публикации в Официальном журнале ЕС.

Десять из 27 стран ЕС поддержали меру

Десять из 27 государств Европейского Союза 4 октябряподдержали повышение таможенных пошлин на электромобили из Китая. Пять стран ЕС выступили против этого шага, 12 - воздержались.

По информации медиакомпании Deutschlandfunk, против повышения пошлин выступали Мальта, Словакия и Словения. Не поддерживали меру также ФРГ и Венгрия. В свою очередь Франция, Италия, Греция и Польша высказывались за.

В августе Китай официально подал жалобу в ВТО на более ранее решение Еврокомиссии ввести дополнительные пошлины на ввоз в ЕС электромобилей, произведенных в КНР.