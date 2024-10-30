Тысяча гривен в качестве материальной помощи каждому под Рождество -это была самая скандальная тема за прошедшие семь дней. Бурно обсуждали также попадание российской бомбы в харьковский Госпром - памятник конструктивизма почти столетней давности, который входит в список наследия ЮНЕСКО.
Нежданные гости из Пхеньяна, президентская тысяча под елку и рекордный урожай. Обзор событий в Украине
Украинцы готовились к приему делегации из Сеула и обсуждали новости об участии северокорейских солдат в войне. Радовались договоренностям с европейскими соседями по поводу новых возможностей импорта электроэнергии. Успели удивиться эффективности украинских фермеров – они умудряются собирать рекордные урожаи даже во время войны.
Расширение энергомостов - это неимоверно важно для Украины накануне зимы. Новость о том, что украинское правительство получило согласие Еврокомиссии на расширение возможности импорта с нынешних 1,7 ГВт до 2,1 ГВт с 1 декабря, была очень кстати.
Много ли это для Украины? Не так чтобы уж очень. 2 гигаватта - это как одна атомная станция с двумя энергоблоками. В Украине сейчас в строю три АЭС, на которых 9 энергоблоков суммарно имеют мощность около 8 ГВТ.
А вот подавляющее большинство энергоблоков на тепловых станциях разбито в результате российских ракетных атак весной 2024 и в предыдущие два года.
Однако, именно этот спасательный круг - возможность импортировать электроэнергию из ЕС в случае острой необходимости - уберегает украинскую энергосистему от коллапса.
Хотя за последний год в стране появилась весьма впечатляющая децентрализованная сеть мелких частных электростанций и отдельных генераторных установок, и она тоже спасает.
Сообщение о новых возможностях для энергосистемы привлекает не меньше внимания, чем тяжелые новости с востока Харьковской области, где идут ожесточенные бои около районного центра Купянск, или сообщения о жестких боях в западных районах Донецкой области около Покровска, Курахова, Торецка.
Изо дня в день примерно те же сообщения о тяжелых боях, о необходимости поддерживать армию, о гибели мирных жителей в прифронтовых районах. Каждую ночь идут на украинские города волны российских ударных беспилотников-камикадзе, большую их часть сбивают, но что-то долетает до цели.
Зачастую этим целями являются объекты энергетики - подстанции и электростанции. Да, их научились прикрывать средствами ПВО намного лучше, чем год назад, но сейчас за ночь российские войска запускают минимум полсотни таких беспилотников.
Еще одна напасть - планирующие бомбы, которые российская авиация сбрасывает на прифронтовые города. Особенно страдает сейчас полуторамиллионный Харьков, от которого до российской границы меньше сорока километров.
Россияне разрушают советские памятники
В понедельник, 28 октября одна такая тяжелая бомба попала в культовое для харьковчан здание - Госпром, он же Дом государственной промышленности, построенный в 1928 году. Это был первый построенный в СССР небоскреб, его возвели из новаторского на тот момент материала - из железобетона.
Он сохранился во Вторую мировую войну без существенных повреждений. Отменная конструкция и качественный бетон спасли его и на этот раз, хотя повреждения все же заметны. С 2017 года это здание находится в предварительном списке Всемирного наследия ЮНЕСКО как памятник архитектуры в стиле конструктивизма.
Но российским агрессорам не впервой уничтожать памятники украинской культуры. Например, они разрушили в мае 2022 года находившийся в пригороде Харькова музей украинского философа Григория Сковороды.
Феномен третьего года войны таков, что самое жуткое все же отодвигается куда-то на периферию. Со стороны это выглядит странно, но самой популярной темой за минувшую неделю было заявление президента о том, что из государственного бюджета все украинцы получат по одной тысяче гривен в качестве материальной поддержки.
Споры о президентской тысяче
Это сообщение о «тысяче на карточку» моментально оказалось и на новостных лентах, и в соцсетях и на устах у экспертов. Больше всего было высказываний вроде того, что лучше бы эти деньги потратили на поддержку армии.
Внятной версии, почему этого не сделали, а решили раздать, так и не появилось. Тысяча гривен – это приблизительно 21,5 евро. В Украине этого хватит, чтобы заплатить за коммунальные услуги в двухкомнатной квартире, но не в отопительный период. В холодное время этого хватит как раз на один месяц уплатить за отопление, в лучшем случае.
Появились разнообразные конспирологические теории вроде того, что под кампанию по раздаче этой тысячи гривен простимулируют граждан, чтобы те как-то зарегистрировались в государственных электронных сервисах.
Досужие языки утверждают, что таким образом попытаются подготовить инфраструктуру для возможного голосования на выборах, хотя все украинские руководители в один голос твердят, что во время войны о выборах речи идти не может.
Выборы провести нельзя как потому, что много временно перемещенных спасаются за границей, так и потому, что многие избиратели служат в армии, а на передовой не проголосуешь и еще по ряду других причин.
Примерно на пятый день после объявления о раздаче этих тысяч разговоры перешли в иную плоскость. Будущие получатели начали рассуждать о том, каким образом можно будет эту тысячу использовать для донатов, отправить деньги волонтерам, которые помогают армии, либо просто кому-то из близких, кто служит.
Судя по уже имеющейся информации, потратить эти деньги уж совсем на свое усмотрение не удастся - способы их использования будут определенным образом ограничены.
Но тема выборов все равно висит в воздухе. После провального для грузинской оппозиции голосования и ее попытки выйти на протест, в украинском обществе царит легкое недоумение пополам с сочувствием, хотя у украинцев есть куда более насущные темы для обсуждения.
Но в Украине все помнят попытку бывшего лидера нынешней грузинской оппозиции Михаила Саакашвили укорениться в украинской политике. Он даже был некоторое время главой Одесской областной администрации.
Украинцы помнят, как в 2008 году Украина оказалась единственной страной, которая помогла Тбилиси поставками оружия. На стороне Украины против российских агрессоров воюет Грузинский легион. «Сами разберутся, но жалко, если Путин все же их сожрет», - вот такая квинтэссенция украинских разговоров о выборах в грузинский парламент.
Вторые выборы, которые в Киеве обсуждают непрестанно - президентские выборы в США. Конечно, многих не на шутку шокируют обещания Дональда Трампа усадить за стол переговоров обе стороны, чтобы склонить их к миру.
Предположим, Киев он, в случае избрания мог бы попробовать склонить, так как Украина остро нуждается американской помощи оружием и деньгами. Украинцы слишком отчетливо помнят, как отразился почти полугодовой перерыв в серьезных американских поставках того и другого ровно год назад.
Но, точно так же четко в Украине помнят, что именно во время президентства Трампа США впервые начали поставлять Украине летальные вооружения, те же противотанковые комплексы «Джавелин».
Возможные сложности при любом исходе американских выборов Киев уже сейчас пытается компенсировать более активным сближением со странами ЕС, а также Японией и Южной Кореей.
Кто-то не готов пока поставлять вооружения? Ну что ж, говорят украинские лидеры, давайте договариваться о поддержке нашей энергетики, о поставках систем для гуманитарного разминирования, оборудования для госпиталей или просто о деньгах. Для сражающейся за свое существование страны сгодится любая помощь.
Сыны чучхэ на войне
История о нежной дружбе Москвой с Пхеньяном развивалась по нарастающей к огромному удовольствию северокорейского диктатора. Сперва, когда российская армия столкнулась с дефицитом снарядов, КНДР начала поставлять боеприпасы к советским еще пушкам калибра 152 мм.
Затем начались поставки ракет, которые Северная Корея делает еще по советским чертежам. И вот уже на украинском фронте маячат корейские солдаты. Не то, чтобы их много, но, якобы тысяч двадцать уже есть.
Что интересно, российское командование пока что пытается ограничить демонстрацию корейских союзников преимущественно курским направлением фронта. Что понятно - таким образом имитируется стремление обосновать участие корейцев вновь перезаключенным договором о стратегическом партнерстве.
Но это выглядит довольно беспомощно, если уж рассматривать правовую сторону этой ситуации. Так или иначе, корейские военнослужащие брошены в атаку на украинцев, которые защищают свою страну от неспровоцированного вторжения российской армии.
Не так уж важно, где северокорейских солдат бросят в бой - на Донбассе или под Курском, где украинская армия отсекает нависающие над Харьковом российские войска. И, похоже, что партнеры Украины в связи с северокорейским вмешательством уже всерьез меняют свои позиции по поводу помощи Украине.
Например, если президент США Джо Байден ограничился пока что только заявлением о том, что Украина может нанести ответный удар, если северокорейские войска войдут на территорию страны, то президент Республики Корея Юн Сок Ёль заявил, что южнокорейская делегация посетит Украину на этой неделе, чтобы поделиться информацией об отправке войск Северной Кореи в Россию и обсудить меры сотрудничества.
В устах руководителя Южной Кореи слова о «мерах сотрудничества» звучат очень круто. Украина заинтересована во многом, что мог поставлять Сеул - от артиллерийских снарядов калибров НАТО до современных танков и самоходных орудий. Кстати, танки и самоходки у Южной Кореи уже закупает Польша.
Куда более активная вовлеченность Сеула в украинские проблемы понятна: там не без оснований опасаются, что расширение участие КНДР в войне РФ против Украины автоматически будет означать перспективу поставок Пхеньяну российских технологий и вооружений, которые до сих пор еще не предоставлялись.
И, как в таких случаях пишут в интернет-мемах, «Токио, спишь?». Не исключено, что Киев в результате таких перспектив получит какие-то впечатляющие знаки внимания и от Токио, который ограничивался до сих пор финансовой поддержкой и гуманитарной помощью, пусть и в весьма немалых объемах.
Война идет, но пшеницу - сей
Очередной агросезон украинские фермеры заканчивают весьма солидными достижениями и все это на фоне войны. Надо сказать, им вскладчину помогают многие.
Помогают украинские военные моряки и Главное управление разведки, которые держат российский Черноморский флот в солидном отдалении от зернового коридора – морского маршрута, по которому движутся торговые суда в одесские порты и обратно.
Как и в прошлом году, почти 90% экспорта агропродукции в 2024 году ушло через морские порты. Помогают украинские нефтетрейдеры, которые щедро снабжают страну горючим, хотя цены в Украине уже практически европейские, но горючего - хоть залейся.
Косвенным признаком того, что с экспортом все в порядке, является рост цен на зерно на внутреннем рынке на фоне очень и очень приличного урожая. Например, по данным министерства аграрной политики, в нынешнем году собрали 22,3 млн тонн пшеницы, тогда как год назад - 21,63 млн т.
Да и в целом по состоянию на конец минувшей недели зерновых и масличных культур уже намолотили 63,7 млн. тонн, тогда как по итогам всего 2023 года - 81,6 млн тонн. Однако в нынешнем году еще будет намолочено не менее 2 млн т масличных культур (подсолнечник и соя) и не менее 7 млн т кукурузы.
Это, конечно, на треть меньше, чем удавалось собирать до полномасштабного вторжения РФ в Украину, но для страны, которая вынуждена обороняться на линии фронта протяженностью около полутора тысяч километров, такой результат впечатляет.
Чего ждать дальше? Украинские фермеры - отчаянные оптимисты: они уже засеяли 5,7 млн гектар озимыми культурами под урожай 2025 года против 5,4 млн гектар годом ранее на ту же дату. Наверное, это самая правдивая цифра, которая говорит о настроениях украинцев.