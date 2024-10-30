Нежданные гости из Пхеньяна, президентская тысяча под елку и рекордный урожай. Обзор событий в Украине

Феномен третьего года войны таков, что самое жуткое все же отодвигается куда-то на периферию. Со стороны это выглядит странно, но самой популярной темой за минувшую неделю было заявление президента о том, что из государственного бюджета все украинцы получат по одной тысяче гривен в качестве материальной поддержки.

Споры о президентской тысяче

Это сообщение о «тысяче на карточку» моментально оказалось и на новостных лентах, и в соцсетях и на устах у экспертов. Больше всего было высказываний вроде того, что лучше бы эти деньги потратили на поддержку армии.

Внятной версии, почему этого не сделали, а решили раздать, так и не появилось. Тысяча гривен – это приблизительно 21,5 евро. В Украине этого хватит, чтобы заплатить за коммунальные услуги в двухкомнатной квартире, но не в отопительный период. В холодное время этого хватит как раз на один месяц уплатить за отопление, в лучшем случае.

Появились разнообразные конспирологические теории вроде того, что под кампанию по раздаче этой тысячи гривен простимулируют граждан, чтобы те как-то зарегистрировались в государственных электронных сервисах.

Досужие языки утверждают, что таким образом попытаются подготовить инфраструктуру для возможного голосования на выборах, хотя все украинские руководители в один голос твердят, что во время войны о выборах речи идти не может.