Владелец ресторана: нет смысла выходить на улицу, так как после повышения налогов начнется череда закрытий заведений

Ресторанная культура - важная часть общей культуры, и проблемы, связанные с ней, касаются не только рестораторов, но и общества в целом, сказал владелец тартуских ресторанов Fii, Kampus, Pompei и Humal Хенри Лоодмаа. В четверг в 12:30 работники участвующих в акции заведений выйдут в зал, поприветствуют гостей, пожелают им хлеба к столу, но в течение символической десятиминутной паузы работать не будут.