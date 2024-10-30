В четверг днем множество заведений общепита на десять минут прекратят работу, чтобы обратить внимание на трудности, с которыми столкнется индустрия гостеприимства из-за запланированного повышения налогов. Некоторые владельцы заведений общепита вообще считают, что стоило бы закрыть свои двери на более длительный срок, чтобы все это выглядело более убедительно.
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Владелец ресторана: нет смысла выходить на улицу, так как после повышения налогов начнется череда закрытий заведений
Ресторанная культура - важная часть общей культуры, и проблемы, связанные с ней, касаются не только рестораторов, но и общества в целом, сказал владелец тартуских ресторанов Fii, Kampus, Pompei и Humal Хенри Лоодмаа. В четверг в 12:30 работники участвующих в акции заведений выйдут в зал, поприветствуют гостей, пожелают им хлеба к столу, но в течение символической десятиминутной паузы работать не будут.
Если обычно в зале работают два-три сотрудника, то во время протеста там может оказаться сразу 15 человек - помимо официантов, в акции участвуют также кухонный персонал и сотрудники, остающиеся так сказать за кадром, которые вносят свой вклад в работу заведения.