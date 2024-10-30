Насущный вопрос: лучше купить дешевую квартиру без ремонта или уже с ремонтом и не мучиться?

Несомненно, требующую ремонта квартиру можно купить гораздо дешевле, чем квартиру с готовым ремонтом. Однако, если вы хотите значительно сэкономить, то вам это вряд ли удастся. Скорее всего даже наоборот - денежные, энергетические и временные вложения превысят стоимость уже отремонтированной квартиры.

Исключение может быть только в том случае, если вы – строитель и обладаете всеми необходимыми умениями и знаниями, чтобы осуществить ремонт собственноручно. Тогда вам остается потратить деньги лишь на закупку строительных материалов, причем есть вероятность получить их с большой скидкой.

Также стоит рассмотреть вариант покупки квартиры без ремонта в том случае, если у вас есть свой личный, устойчивый вкус, и любую квартиру с ремонтом вам все равно придется переделывать под себя.

Вывод напрашивается сам собой: если вы не «тот самый мужчина с золотыми руками» и у вас вкус «обычного скандинава», то лучше купить квартиру уже с ремонтом.

Во-первых, это получится дешевле.

Во-вторых, вы сэкономите кучу времени и нервов.

В-третьих, сразу виден конечный результат.

В-четвертых, готовы ли вы начать обучение строительному делу? Даже контроль за работой бригады строителей требует определенных знаний. Может, у вас есть более интересное занятие?!

И, в-пятых, поговорку «ремонт разрушает браки сильнее, чем ссора» никто не отменял.

А теперь конкретно

Для примера возьмем требующую ремонта однокомнатную квартиру в Ласнамяэ. Такую квартиру можно купить за 70 000 евро. Хороший ремонт можно сделать за 15 000. Мебель - еще не менее 5000, но верхний предел обозначить трудно.

Через три, шесть, а то и больше месяцев вы станете счастливым обладателем квартиры с вложениями в 90 000. Тогда как однокомнатную квартиру с ремонтом в том же самом Ласнамяэ можно купить за 80 000 евро.

«Кажется, я ответила на ваш вопрос. А как думаете вы?», - говорит в заключение Светлана Арро.