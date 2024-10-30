Международный украинский телеканал FREEDOM TV теперь можно смотреть на эстонском бесплатном эфирном телевидении.
Официальный украинский телеканал FREEDOM TV теперь транслируется в Эстонии
Контент FREEDOM TV создается украинскими журналистами с целью предоставления объективной и сбалансированной информации о том, что происходит в Украине и других странах. Телеканал, который в настоящее время вещает на русском языке, можно посмотреть на сайте https://uatv.ua/programm.
Посол Украины в Эстонии Максим Кононенко отметил, что чрезвычайно важно, чтобы люди имели доступ к точной и объективной информации, поскольку она формирует отношение к другим людям, фактам и событиям, формирует мировоззрение и определяет будущие действия.
«Канал предоставляет точную и объективную информацию, и я очень рад, что она доходит до эстонских зрителей. Благодаря FREEDOM TV эстонцы смогут узнать правду об Украине и украинцах, а украинцы получат возможность поддерживать культурную связь со своей родиной, невзирая на время и географические расстояния. Я искренне благодарен компании Levira за это важное решение», - сказал он.
«Эстония неизменно поддерживает Украину в ее борьбе за свободу. Добавление Freedom TV к сети бесплатного эфирного телевидения даст возможность жителям Эстонии, в том числе многочисленной украинской общине, получать информацию и изображения непосредственно с официального международного телеканала Украины. Для украинцев также важно, чтобы через этот канал они могли поддерживать связь со своей родиной», - сказала Кристийна Алликсаар, канцлер Министерства культуры.
«Эстонские и международные СМИ делают хорошую работу для того, чтобы события в Украине доходили до эстонских зрителей. Не менее важно донести до зрителей события войны и повседневной жизни в Украине из живого источника. С начала полномасштабной войны Levira искала способы поддержать распространение украинских СМИ в Эстонии. До сих пор бесплатный эфирный канал Украина24 был заменен телеканалом FREEDOM, который можно смотреть в любой точке Эстонии с помощью обычной антенны», - сказал Тийт Таммисте, генеральный директор Levira.
«В современном мире, где перемены происходят каждую секунду, крайне важна быстрая и полная информация о событиях на местах. FREEDOM - это не просто источник новостей, а пространство свободы, где каждый голос имеет значение, а каждое мнение заслуживает внимания. Наша цель - создать платформу, способствующую открытому и прозрачному общению, соблюдая при этом принципы свободы выражения мнений», - сказал Андрей Верхоляк, член правления общественной организации «Наша медиа».
Помимо Freedom TV, в эфир выходят бесплатные каналы ETV, ETV2, ETV+, Kanal 2, TV3, Duo 4, Duo 5, TV6, Kanal 7, TV3 Life, Kino 7, MyHits TV, TVP World, Current Time, Euronews и France 24 - всего 17 каналов.
С 17 ноября, когда радиостанция Druzi начнет вещание в Таллинне, Тарту и Ида-Вирумаа, в линейке эстонских FM-радиостанций появится украиноязычная станция. Станция уже почти год доступна в эстонской цифровой радиосети DAB+, кроме того, для ее прослушивания существует специальное приложение.