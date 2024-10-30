Официальный украинский телеканал FREEDOM TV теперь транслируется в Эстонии

Контент FREEDOM TV создается украинскими журналистами с целью предоставления объективной и сбалансированной информации о том, что происходит в Украине и других странах. Телеканал, который в настоящее время вещает на русском языке, можно посмотреть на сайте https://uatv.ua/programm.

Посол Украины в Эстонии Максим Кононенко отметил, что чрезвычайно важно, чтобы люди имели доступ к точной и объективной информации, поскольку она формирует отношение к другим людям, фактам и событиям, формирует мировоззрение и определяет будущие действия.

«Канал предоставляет точную и объективную информацию, и я очень рад, что она доходит до эстонских зрителей. Благодаря FREEDOM TV эстонцы смогут узнать правду об Украине и украинцах, а украинцы получат возможность поддерживать культурную связь со своей родиной, невзирая на время и географические расстояния. Я искренне благодарен компании Levira за это важное решение», - сказал он.

«Эстония неизменно поддерживает Украину в ее борьбе за свободу. Добавление Freedom TV к сети бесплатного эфирного телевидения даст возможность жителям Эстонии, в том числе многочисленной украинской общине, получать информацию и изображения непосредственно с официального международного телеканала Украины. Для украинцев также важно, чтобы через этот канал они могли поддерживать связь со своей родиной», - сказала Кристийна Алликсаар, канцлер Министерства культуры.