Поддерживаем порядок дома: какой робот-пылесос действительно хорошо убирает?

На помощь приходит тренинг-менеджер Samsung Eesti Алари Пеннар – именно тот человек, который может рассказать о различных функциях подобных устройств и посоветовать, на что следует обратить внимание при выборе нового помощника.

Станция самоочистки

Все большую популярность набирают роботы-пылесосы со станцией самоочистки. Такой робот способен убирать на одном заряде батареи дольше, опустошая свой контейнер самостоятельно на станции самоочистки.

«Часто устройства со станцией самоочистки также более гигиеничны, поскольку обладают закрытой системой мешков, благодаря чему сокращается распространение пыли в воздухе. Особенно станция самоочистки полезна в случае моющего использования робота-пылесоса, ведь тогда можно будет не только к контейнеру не прикасаться, но и не заниматься стиркой моющих насадок – обслуживать такую машину особенно просто, и это занимает совсем немного времени», – добавил Пеннар.

Упорядоченная траектория или случайная?

Упорядоченная траектория гарантирует, что робот будет перемещаться по дому систематически, а вероятность пропуска участков сведется к минимуму. Это также сокращает время уборки, поскольку робот обладает информацией о том, где он уже был, а какие зоны ему еще предстоит посетить. Устройства, полагающиеся на случайную траекторию, как правило, дешевле, но и настраивать их проще – нужно просто поставить пылесос на пол и включить.

Построение карты помещений и запретные зоны