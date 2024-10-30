Кредиты становятся дешевле: какое жилье может себе позволить человек, зарабатывающий 1600 евро

Падение ставки Euribor, которая сильно влияет на размер платежей по жилищным кредитам, привело к оживлению рынка недвижимости: все больше людей стремятся приобрести свой собственное жилье, не обращая внимания на общий рост цен, который съедает эффект от падения ставки Euribor.
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Базовая ставка, или шестимесячный Euribor, по большинству кредитов на покупку жилья в конце прошлой недели опустилась ниже 2,9%. Это означает, что стоимость кредитов значительно снизилась по сравнению с пиком годичной давности, когда Euribor составлял 4,1%, и покупка жилья становится все более доступной. Банки уже заметили эту тенденцию – число желающих получить кредит увеличилось.
Анне Пяргма, руководитель отдела жилищного кредитования Swedbank, подтвердила, что интерес к жилищным кредитам вырос примерно на десять процентов. «В среднем в неделю поступает 640 заявок», - сказала Пэргма.