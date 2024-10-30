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Кредиты становятся дешевле: какое жилье может себе позволить человек, зарабатывающий 1600 евро

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Новостройки в Пыхья-Таллинне.
Новостройки в Пыхья-Таллинне. Фото: Вера Копти.

Падение ставки Euribor, которая сильно влияет на размер платежей по жилищным кредитам, привело к оживлению рынка недвижимости: все больше людей стремятся приобрести свой собственное жилье, не обращая внимания на общий рост цен, который съедает эффект от падения ставки Euribor.

Базовая ставка, или шестимесячный Euribor, по большинству кредитов на покупку жилья в конце прошлой недели опустилась ниже 2,9%. Это означает, что стоимость кредитов значительно снизилась по сравнению с пиком годичной давности, когда Euribor составлял 4,1%, и покупка жилья становится все более доступной. Банки уже заметили эту тенденцию – число желающих получить кредит увеличилось.

Анне Пяргма, руководитель отдела жилищного кредитования Swedbank, подтвердила, что интерес к жилищным кредитам вырос примерно на десять процентов. «В среднем в неделю поступает 640 заявок», - сказала Пэргма.

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