Жители Виру потеряли тысячи евро из-за мошенников

24 октября жителю Нарвы позвонил мошенник, который представился сотрудником социальной службы и заявил, что при расчете пенсии мужчины была допущена ошибка. Чтобы внести исправления, мошенник попросил у мужчины удостоверение личности и PIN-код от Smart ID, после чего со счета мужчины было снято 5 000 евро. Полиция ведет уголовное расследование.

28 октября жительнице Нарвы позвонил мошенник, который представился полицейским и заявил, что крестница женщины устроила аварию и что ему нужно заплатить 100 000 евро, чтобы избежать тюремного заключения. Чтобы укрепить доверие, женщине также позвонил другой мошенник, представившийся ее крестницей, которой нужна помощь. Женщина передала мошенникам 10 000 евро. Полиция ведет расследование этого дела.

22 октября жителю волости Тапа Ляэне-Вируского уезда позвонил мошенник, представившийся сотрудником компании мобильной связи, и попросил у него PIN-коды Smart ID для продления контракта на мобильный телефон. Вскоре мужчина получил еще один звонок от того же мошенника, который утверждал, что его счет используется для подозрительных операций, для чего ему снова потребуются PIN-коды Smart ID, а также фотографии обеих сторон его удостоверения личности и портретная фотография.

Пока жертва все это делала, на его счет поступали скоростные кредиты от различных компаний, которые переводили мошенники. Одновременно с этим мошенники отправили мужчине фальшивое подтверждение того, что все кредиты на его имя были аннулированы с их помощью. Причиненный ущерб все еще расследуется.