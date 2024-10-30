Кроме того, президент выразил мнение, что российская армия сейчас более чем на 90 процентов оснащена современным вооружением, что позволяет России (и никому другому) поддерживать глобальный баланс. С одной стороны, это ежегодные учения стратегических ядерных сил России. Это событие обычно не сопровождается отдельными политическими заявлениями на самом высоком уровне.
Российские лидеры оказались под неприятным и несколько неожиданным давлением по теме Северной Кореи. Самая большая опасность для российских лидеров заключается в том, что использование северокорейских солдат усилит восприятие тяжелых потерь и неудач российской армии. Российские лидеры пытаются добиться перемен на уровне стратегических коммуникаций.
Новшеством же в учениях этого года станет использование крылатых ракет. Речь идет об отработке применения тактического ядерного оружия в дополнение к тренировкам по обычному стратегическому ядерному оружию. Что касается оснащения России современным вооружением, то это личный вопрос для российского президента, о котором он говорит последние двадцать с лишним лет. Вдаваться в анализ этой части заявления не имеет смысла, поскольку это сугубо политическое заявление. Президенту России очень важно, чтобы у всего мира сложилось впечатление, что главным военным противовесом США продолжает оставаться именно он, а не кто-то другой, например, из числа стран БРИКС.
Давление на Кадырова
Определенное внимание в СМИ получила вчерашняя атака беспилотника на город Гудермес в Чечне, где пострадало здание Академии внутренних войск, которое загорелось в результате атаки. Чеченский лидер Рамзан Кадыров поспешил заявить, что это было нападение на пустующее здание, не приведшее к жертвам и разрушениям. В данном случае нападение носило скорее символический характер. Никто в Украине официально это не прокомментировал, но руководитель украинского Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко намекнул, что атака могла стать ответом на преступления, совершенные боевиками российской армии родом из Чечни, совершенные как в Украине, так и в Курской области РФ.