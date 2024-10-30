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РАЙНЕР САКС В России собрались провести учения со стратегическим ядерным оружием (1)

Перевод: Павел Соболев
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Райнер Сакс.
Райнер Сакс. Фото: Oliver Kaur
  • Украинцы нанесли удар по зданию Академии внутренних войск в Чечне
  • Северная Корея не ждет, что ее солдаты вернутся домой
  • Цель авиаударов Путина - звучащие каждую ночь сигналы воздушной тревоги над Украиной

Президент России вчера объявил, что в стране пройдут учения с использованием стратегического ядерного вооружения, которые также будут включать в себя пуски баллистических и крылатых ракет. Короткое сообщение о проведении учений сопровождалось более длинным заявлением о том, что учения проводятся из-за роста геополитической напряженности, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.

Кроме того, президент выразил мнение, что российская армия сейчас более чем на 90 процентов оснащена современным вооружением, что позволяет России (и никому другому) поддерживать глобальный баланс. С одной стороны, это ежегодные учения стратегических ядерных сил России. Это событие обычно не сопровождается отдельными политическими заявлениями на самом высоком уровне.

Российские лидеры оказались под неприятным и несколько неожиданным давлением по теме Северной Кореи. Самая большая опасность для российских лидеров заключается в том, что использование северокорейских солдат усилит восприятие тяжелых потерь и неудач российской армии. Российские лидеры пытаются добиться перемен на уровне стратегических коммуникаций.

Новшеством же в учениях этого года станет использование крылатых ракет. Речь идет об отработке применения тактического ядерного оружия в дополнение к тренировкам по обычному стратегическому ядерному оружию. Что касается оснащения России современным вооружением, то это личный вопрос для российского президента, о котором он говорит последние двадцать с лишним лет. Вдаваться в анализ этой части заявления не имеет смысла, поскольку это сугубо политическое заявление. Президенту России очень важно, чтобы у всего мира сложилось впечатление, что главным военным противовесом США продолжает оставаться именно он, а не кто-то другой, например, из числа стран БРИКС.

Давление на Кадырова

Определенное внимание в СМИ получила вчерашняя атака беспилотника на город Гудермес в Чечне, где пострадало здание Академии внутренних войск, которое загорелось в результате атаки. Чеченский лидер Рамзан Кадыров поспешил заявить, что это было нападение на пустующее здание, не приведшее к жертвам и разрушениям. В данном случае нападение носило скорее символический характер. Никто в Украине официально это не прокомментировал, но руководитель украинского Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко намекнул, что атака могла стать ответом на преступления, совершенные боевиками российской армии родом из Чечни, совершенные как в Украине, так и в Курской области РФ.

Несколькими днями ранее в Чечне была устроена засада на военную колонну, в результате которой погибли трое военнослужащих российской армии. Не исключено, что лидер Чечни воспринимает все это как целенаправленную акцию по дестабилизации своей власти на Кавказе. Ситуация для этого благоприятна, поскольку у него есть некоторые напряженности с разделением власти в России.

КНДР отправила в Россию вовсе не элиту своей армии

CNN сообщает, что советник по национальной безопасности США пытается оказать давление на КНР, чтобы Китай, в свою очередь, оказал давление на Северную Корею, чтобы та отвела своих солдат из российской армии на украинском фронте. Две недели назад официальные лица США, по словам их источников в разведке, полагали, что достоверной информации о присутствии северокорейских солдат в России нет, и это было также выражено на самом высоком уровне. Подходящее время для соответствующего влияния было несколько месяцев назад. Публикация новостей CNN оставляет не очень хорошее впечатление об администрации США.

Делегация Южной Кореи в анонимном порядке посетила Киев и договорилась с Украиной о будущем обмене информацией о деятельности Северной Кореи. Украина имеет потенциал стать очень способным партнером по военному сотрудничеству. В то же время в СМИ появляется большое количество совершенно противоречивых сведений о деятельности северокорейских войск в России, в районах Курской области. Из всего этого шума можно сделать вывод, что переброшенное в Курскую область подразделение не является элитным подразделением северокорейской армии. В силу северокорейских обычаев их лидер не желает никому демонстрировать реальные возможности, состав и другие детали своих элитных подразделений.

Как уже говорилось ранее, лидер Северной Кореи не ожидает возвращения этих солдат домой и, скорее всего, не желает видеть их в рядах своей армии. Другая история с посланными в Россию высокими офицерами, но и среди них в той или иной мере позже будет проведена чистка. Северокорейские подразделения были отправлены в Россию без военной техники и солдаты одеты в форму российской армии. Таким образом, их либо используют в основном для работ по техническому обеспечению, либо отправляют в качестве пехотных подразделений в штурмовой рейд, как это делается с подразделениями, состоящими из заключенных.

Российская армия ежедневно наносит удары с воздуха с использованием иранских беспилотников и отдельных ракет. Сегодня ночью, например, российская армия использовала 62 иранских дрона в атаке на Украину. Из них ПВО уничтожила 33 и заземлила еще 25 радиоэлектронными средствами. Остальные до сих пор кружат в воздухе. В результате атак дронов за последние двое суток в местах падения обломках сбитых беспилотников в Киевской области возникло несколько пожаров, также есть и пострадавшие.

Россия не добьется каких-либо военных результатов этими атаками, но для российских лидеров важно, чтобы ночные сигналы воздушной тревоги звучали постоянно по всей Украине. Это компенсирует проблемы российской армии в коммуникационной картине.

Ситуация на поле боя

На фронтах активность атак российской армии остается очень высокой.

Ситуация в Курской области не изменилась. Ожидается комплектация подразделений российской армии для новой волны наступления.

В направлении Харькова идут отдельные разведывательные бои.

Активность атак российской армии возросла в направлении Купянска и Лимана. Есть противоречивые сообщения о незначительных успехах российской армии, но они еще требуют подтверждения. Вчера несколько неожиданными стали атаки российской армии в направлении Северска. На данный момент сообщений об их прогрессе нет. Украинской армии, судя по всему, удалось поразить ракетным ударом очень крупный склад боеприпасов в оккупированном Луганске.

В районе Бахмута активность атак российских частей была невысокой. Также в городе Торецк идут менее активные бои, которые не привели к изменению ситуации.

Напряженные бои продолжаются на направлении Покровска, однако вчера российские части существенно там не продвинулись. Территория к юго-западу от Донецка в настоящее время является направлением наиболее интенсивного наступления российской армии. У украинских сил продолжаются проблемы в районе Угледара, и наступление российских войск там в последние дни не удается сдерживать. В то же время российские части за последние дни понесли там большие потери, и быстрого наступления от них ожидать тоже нельзя.

На Южном фронте особо активных боев не велось.

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