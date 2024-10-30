Несколькими днями ранее в Чечне была устроена засада на военную колонну, в результате которой погибли трое военнослужащих российской армии. Не исключено, что лидер Чечни воспринимает все это как целенаправленную акцию по дестабилизации своей власти на Кавказе. Ситуация для этого благоприятна, поскольку у него есть некоторые напряженности с разделением власти в России.

КНДР отправила в Россию вовсе не элиту своей армии

CNN сообщает, что советник по национальной безопасности США пытается оказать давление на КНР, чтобы Китай, в свою очередь, оказал давление на Северную Корею, чтобы та отвела своих солдат из российской армии на украинском фронте. Две недели назад официальные лица США, по словам их источников в разведке, полагали, что достоверной информации о присутствии северокорейских солдат в России нет, и это было также выражено на самом высоком уровне. Подходящее время для соответствующего влияния было несколько месяцев назад. Публикация новостей CNN оставляет не очень хорошее впечатление об администрации США.