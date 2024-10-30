Во вторник около полудня возле автобусной остановки «Хунтаугу» в Вильянди водителю автобуса пришлось очень резко затормозить, чтобы избежать столкновения с автомобилем. В итоге один из пассажиров в автобусе упал и получил травмы.
Резкое торможение городского автобуса закончилось для одного из пассажиров госпитализацией
Авария произошла в 12.05 на Рижском шоссе. По данным полиции, 67-летний водитель автобуса был вынужден резко затормозить, чтобы не допустить столкновения с другим транспортным средством. Городской автобус Man Lions City LE настолько резко остановился, что 76-летняя женщина, находившаяся в автобусе в качестве пассажира, упала и получила травмы.
Ее травмы были настолько серьезными, что пришлось вызвать Скорую помощь. Пострадавшую доставили в больницу.