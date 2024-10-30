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Резкое торможение городского автобуса закончилось для одного из пассажиров госпитализацией

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Автобусная остановка «Хунтаугу» в Вильянди.
Автобусная остановка «Хунтаугу» в Вильянди. Фото: Эльмо Рийг

Во вторник около полудня возле автобусной остановки «Хунтаугу» в Вильянди водителю автобуса пришлось очень резко затормозить, чтобы избежать столкновения с автомобилем. В итоге один из пассажиров в автобусе упал и получил травмы.

Авария произошла в 12.05 на Рижском шоссе. По данным полиции, 67-летний водитель автобуса был вынужден резко затормозить, чтобы не допустить столкновения с другим транспортным средством. Городской автобус Man Lions City LE настолько резко остановился, что 76-летняя женщина, находившаяся в автобусе в качестве пассажира, упала и получила травмы.

Ее травмы были настолько серьезными, что пришлось вызвать Скорую помощь. Пострадавшую доставили в больницу.

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