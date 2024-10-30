Городская управа Таллинна утвердила детальную планировку, позволяющую в ближайшее время приступить к возведению пристройки к гимназии Якоба Вестхольма.
Таллинн утвердил детальную планировку пристройки к школе в центре города
Проект, разработанный компанией AB Artes Terrae OÜ, охватывает территорию площадью 1,09 гектара на улицах А. Адамсони, 12, Кеваде, 8 и прилегающей к ним территории.
Утвержденная планировка – это важный этап в процессе расширения образовательных возможностей гимназии и увеличения площади школьного здания, расположенного на историческом участке улицы Кеваде.
Пристройка позволит обеспечить учащихся начальной школы учебными помещениями, решить вопрос обустройства спортивного центра, классов для изучения естественных наук и технологий, пространства для занятий театром, музыкой и кино, а также учительских. Проект также предусматривает строительство новых объектов на участке по адресу А. Адамсони, 12, которые гармонично впишутся в окружающую среду.
Вице-мэр Мадле Липпус подчеркнула, что утверждение этой планировки в центре города является важным и давно ожидаемым событием, которое открывает возможность приступить к разработке проекта строительства пристройки к гимназии Якоба Вестхольма и созданию дополнительных школьных помещений.
«Необходимость в пристройке к школе назрела давно, так как нехватка помещений остро ощущается, и сейчас учебные занятия вынужденно проводятся в разных местах. В бюджет следующего года мы планируем заложить средства для завершения проектирования, чтобы как можно скорее приступить к строительству», – добавила Липпус.
В основу нового архитектурного облика школы легли идеи, представленные на конкурсе проектов пристройки к гимназии Якоба Вестхольма, который прошел в 2021-2022 годах.
Победителем стал проект компании OÜ AB Ansambel под названием Jacob. Высота пристройки спроектирована так, чтобы сохранить доминирующую роль существующего здания, признанного архитектурным памятником.
Новое школьное здание будет максимально естественно интегрировано в городскую среду, оставаясь на заднем плане при обзоре с улицы и не превышая высоту расположенных впереди строений. Существующее и новое здания планируется соединить наземной галереей, фасад которой будет оформлен с учетом требований к достойному внешнему облику. Кроме того, на участке возможно строительство небольших объектов, необходимых для функционирования школы, проектирование которых будет выполнено в соответствии с условиями охраны памятников старины.
Детальная планировка также предусматривает изменение границ участков, чтобы организовать подъезд к участку на Кеваде, 8, со стороны улицы Адамсони. На участке по адресу А. Адамсони, 12, разрешено строительство двух жилых домов: одного четырехэтажного и одного трехэтажного. Их высота и расположение выбраны с учетом архитектурного характера исторического района. Проект жилых домов также предполагает обеспечение достаточного расстояния между жилыми и школьными зданиями, что позволяет создать более просторную зону и предусмотреть озеленение территории.
С материалами детальной планировки можно ознакомиться ЗДЕСЬ.