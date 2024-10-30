Таллинн утвердил детальную планировку пристройки к школе в центре города

Проект, разработанный компанией AB Artes Terrae OÜ, охватывает территорию площадью 1,09 гектара на улицах А. Адамсони, 12, Кеваде, 8 и прилегающей к ним территории.

Утвержденная планировка – это важный этап в процессе расширения образовательных возможностей гимназии и увеличения площади школьного здания, расположенного на историческом участке улицы Кеваде.

Пристройка позволит обеспечить учащихся начальной школы учебными помещениями, решить вопрос обустройства спортивного центра, классов для изучения естественных наук и технологий, пространства для занятий театром, музыкой и кино, а также учительских. Проект также предусматривает строительство новых объектов на участке по адресу А. Адамсони, 12, которые гармонично впишутся в окружающую среду.

Эскизное решение пристройки к зданию гимназии Якоба Вестхольма. Фото: Управа Таллинна.

Вице-мэр Мадле Липпус подчеркнула, что утверждение этой планировки в центре города является важным и давно ожидаемым событием, которое открывает возможность приступить к разработке проекта строительства пристройки к гимназии Якоба Вестхольма и созданию дополнительных школьных помещений.

«Необходимость в пристройке к школе назрела давно, так как нехватка помещений остро ощущается, и сейчас учебные занятия вынужденно проводятся в разных местах. В бюджет следующего года мы планируем заложить средства для завершения проектирования, чтобы как можно скорее приступить к строительству», – добавила Липпус.

В основу нового архитектурного облика школы легли идеи, представленные на конкурсе проектов пристройки к гимназии Якоба Вестхольма, который прошел в 2021-2022 годах.