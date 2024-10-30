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Таллинн утвердил детальную планировку пристройки к школе в центре города

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Эскизное решение пристройки к зданию гимназии Якоба Вестхольма.
Эскизное решение пристройки к зданию гимназии Якоба Вестхольма. Фото: Управа Таллинна.

Городская управа Таллинна утвердила детальную планировку, позволяющую в ближайшее время приступить к возведению пристройки к гимназии Якоба Вестхольма.

Проект, разработанный компанией AB Artes Terrae OÜ, охватывает территорию площадью 1,09 гектара на улицах А. Адамсони, 12, Кеваде, 8 и прилегающей к ним территории.

Утвержденная планировка – это важный этап в процессе расширения образовательных возможностей гимназии и увеличения площади школьного здания, расположенного на историческом участке улицы Кеваде.

Пристройка позволит обеспечить учащихся начальной школы учебными помещениями, решить вопрос обустройства спортивного центра, классов для изучения естественных наук и технологий, пространства для занятий театром, музыкой и кино, а также учительских. Проект также предусматривает строительство новых объектов на участке по адресу А. Адамсони, 12, которые гармонично впишутся в окружающую среду.

Эскизное решение пристройки к зданию гимназии Якоба Вестхольма.
Эскизное решение пристройки к зданию гимназии Якоба Вестхольма. Фото: Управа Таллинна.

Вице-мэр Мадле Липпус подчеркнула, что утверждение этой планировки в центре города является важным и давно ожидаемым событием, которое открывает возможность приступить к разработке проекта строительства пристройки к гимназии Якоба Вестхольма и созданию дополнительных школьных помещений.

«Необходимость в пристройке к школе назрела давно, так как нехватка помещений остро ощущается, и сейчас учебные занятия вынужденно проводятся в разных местах. В бюджет следующего года мы планируем заложить средства для завершения проектирования, чтобы как можно скорее приступить к строительству», – добавила Липпус.

В основу нового архитектурного облика школы легли идеи, представленные на конкурсе проектов пристройки к гимназии Якоба Вестхольма, который прошел в 2021-2022 годах.

Победителем стал проект компании OÜ AB Ansambel под названием Jacob. Высота пристройки спроектирована так, чтобы сохранить доминирующую роль существующего здания, признанного архитектурным памятником.

Эскизное решение пристройки к зданию гимназии Якоба Вестхольма.
Эскизное решение пристройки к зданию гимназии Якоба Вестхольма. Фото: Управа Таллинна.

Новое школьное здание будет максимально естественно интегрировано в городскую среду, оставаясь на заднем плане при обзоре с улицы и не превышая высоту расположенных впереди строений. Существующее и новое здания планируется соединить наземной галереей, фасад которой будет оформлен с учетом требований к достойному внешнему облику. Кроме того, на участке возможно строительство небольших объектов, необходимых для функционирования школы, проектирование которых будет выполнено в соответствии с условиями охраны памятников старины.

Детальная планировка также предусматривает изменение границ участков, чтобы организовать подъезд к участку на Кеваде, 8, со стороны улицы Адамсони. На участке по адресу А. Адамсони, 12, разрешено строительство двух жилых домов: одного четырехэтажного и одного трехэтажного. Их высота и расположение выбраны с учетом архитектурного характера исторического района. Проект жилых домов также предполагает обеспечение достаточного расстояния между жилыми и школьными зданиями, что позволяет создать более просторную зону и предусмотреть озеленение территории.

С материалами детальной планировки можно ознакомиться ЗДЕСЬ

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