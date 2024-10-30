Трагический пожар унес жизнь кота, в одиночестве находившегося в запертом жилище

Во вторник в 12.18 спасатели Пыхьяского центра отправились в деревню Ваэла в волости Кийли Харьюского уезда, где возник пожар в одноэтажном частном доме на Лагеда-теэ.

По словам очевидцев, дома из жильцов никого не было, но пожар разрастался очень быстро. На крыше дома также были солнечные батареи.

В центр тревоги поступали все новые и новые сообщения о густом черном дыме, который был виден издалека. На пожар приехали спасатели из Юри, Нымме и Ласнамяэ, также прибыли и волонтеры-спасатели из Сауэ и Арукюла.

Когда приехали первые спасатели, дом уже вовсю горел. Спасатели сразу же вошли в дом, чтобы потушить пожар. Крыша дома уже частично обрушилась.

К 13.05 пожар был локализован. К счастью, между жилым домом и другими строениями на участке было некоторое расстояние, и огонь не распространился на другие постройки. Мероприятие завершилось для спасателей в 14.25.

К сожалению, в результате пожара погиб содержавшийся в семье домашний кот. По словам руководителя спасательной операции, пожар мог начаться от батарей на террасе, которые заряжались от солнечных батарей на крыше здания. Более подробная информация будет обнародована после проведения всех экспертиз.