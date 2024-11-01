В нынешнем учебном году таллиннская частная школа Vivere, где большую часть предметов преподают на русском, столкнулась с большим наплывом новых учеников: число желающих явно превышало возможности школы. В чем тут дело – не в объявленном ли правительством переходе на эстонский язык обучения, который стартовал с сентября в государственных и муниципальных школах?

Юлия Столберова основала в Таллинне частную инклюзивную школу Vivere шесть лет назад. С тех пор число учащихся школы выросло в 33 (!) раза – с шести до 200. Vivere готова расширяться и дальше: руководство уже подумывает о запуске гимназической ступени обучения.

«В этом году наплыв действительно большой. Для такой школы, как наша, приток в 40 человек – это достаточно много», - констатирует Столберова.