«Используют человека как ватку с бактериями». История заключенного, которого подселяли в камеру к Навальному

Администрация владимирской колонии ИК-6 регулярно отправляла Алексея Навального в ШИЗО - за прегрешения вроде не застегнутой пуговицы или отказ мыть забор. Это был один из способов давления на политика: вплоть до своей смерти в колонии он побывал в ШИЗО 27 раз.

Но штрафного изолятора администрации колонии показалось недостаточно. Отправляя оппозиционера в этот изолятор, тюремщики стали сажать к нему в и без того крошечную камеру грязного, плохо пахнущего заключенного.

«Если ты живешь в камере, и какой-то человек 24/7 от тебя на расстоянии вытянутой руки, и вы оба 24/7 в одном-двух метрах от туалета, а туалет - это дырка в полу, поддержание гигиены имеет абсолютно принципиальное значение. И проблемный в этом смысле зэк моментально сделает вашу жизнь невыносимой», - описывал ситуацию сам Навальный.

По мнению адвокатов, это была провокация, чтобы политик начал бить сокамерника: по тюремным правилам, тогда бы его перевели в другую камеру. Но за избиение на Навального могли бы завести еще одно уголовное дело.

«А во-вторых, избить несчастного больного хромого многолетнего алкоголика - такое совсем не проходит важный тестовый вопрос «а что бы сделал Иисус?» - рассуждал сам Алексей в записках из тюрьмы, которые публиковались в его телеграм-канале.