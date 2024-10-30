«Другом бетона 2004» назван известный представитель творческой профессии

Лауреат почетного звания «Друг бетона 2024 года» был объявлен на прошедшем во вторник, 29 октября, Дне технологии бетона в Таллиннском техническом университете.

Уникальный приз создал художник Юри Милдеберг, а Другом бетона стал скульптор Оливер Соометс, который своими бетонными произведениями обогатил и расширил границы использования бетона.

«Оливер Соометс расширил представление о бетоне, эффектно демонстрируя бетон как пластичный материал»,- сказал председатель Союза бетона Эстонии Имре Леэтма.

«Несомненно, что Соометс является одним из выдающихся художников общественного пространства в современной Эстонии и его основной материал – бетон – был для него в этом хорошим помощником»,- добавил Леэтма.

Оливер Соометс (род. 1980) окончил Эстонскую Художественную академию по специальности архитектура и городское планирование (2005). Он работал архитектором в Arhitektuuriagentuur и Allianss Arhitektid. Начиная с 2015 года, он свободный художник и создает произведения, прежде всего, для общественного пространства. Соометс используя различные материалы, но основным можно считать бетон. Как художник Соометс всегда открыт для творческого сотрудничества со всеми, кто способен мыслить творчески.

Интересно, что в свободное время скульптор преподает различные танцевальные стили в разных танцевальных школах, занимаясь танцевальным спортом на мировом уровне и являясь основателем Эстонского союза брейк-данса.