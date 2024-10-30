Бывший министр культуры Рейн Ланг заявил в программе Esimene stuudio на телеканале ETV, что недавний протест актеров перед Домом Стенбока, где собирается правительство, состоялся в неподходящем месте, и актеры могли бы задавать вопросы о размере своих зарплат театрам, в которых они работают.
Рейн Ланг: актерам следует протестовать не у здания правительства, а у своих театров
«Те люди, которые стояли перед Домом Стенбока, стояли не перед правильным домом. В Эстонии нет театров, являющихся государственными учреждениями, ни с одним из актеров государство не заключает трудовых договоров, эти трудовые договоры заключаются с юридическими лицами, театрами, которые фактически достаточно свободны во всех своих делах. А при определении заработной платы они на самом деле вполне свободны. Так что вы могли бы пойти к директору вашего театра и спросить, почему все вот так», - сказал Ланг.
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В Эстонии театры, как правило, являются целевыми учреждениями, принадлежащими государству, но не являются государственными учреждениями, как, например, министерства. Целевые учреждения или фонды, как правило, имеют возможность зарабатывать собственный доход, но их целью не является получение прибыли, как у компаний.
В сентябре Эстонский театральный союз организовал пикет перед Домом Стенбока, выразив недовольство идеей правительства заморозить базовую зарплату работников культуры и сократить финансирование сферы.
По данным профсоюза, театры в Эстонии активно посещаются, но многие ведущие актеры и режиссеры вынуждены довольствоваться ежемесячной нетто-зарплатой в 1300 евро.