Рейн Ланг: актерам следует протестовать не у здания правительства, а у своих театров

«Те люди, которые стояли перед Домом Стенбока, стояли не перед правильным домом. В Эстонии нет театров, являющихся государственными учреждениями, ни с одним из актеров государство не заключает трудовых договоров, эти трудовые договоры заключаются с юридическими лицами, театрами, которые фактически достаточно свободны во всех своих делах. А при определении заработной платы они на самом деле вполне свободны. Так что вы могли бы пойти к директору вашего театра и спросить, почему все вот так», - сказал Ланг.